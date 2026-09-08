柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今首度開庭處理「政治獻金案」，傳柯、柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟及會計師端木正。

高院開庭期間，除柯文哲、李文娟否認犯行之外，李文宗否認公益侵占犯行，但關於「背信」部分，李文宗說，一審認定他挪用眾望基金會827萬公款支付競總員工薪資，但基金會不可能不聘雇人員，一審判決認定支付所有人薪資都是背信「不合理」，希望可以指明較為明確的範圍。

李文宗委任律師補充，一審判決認為不應該支付全部人的薪資，而認定為背信，有不合理之處，若檢方出證能指明支付哪些人部分涉犯背信，「會評估是否有認罪的可能性」，也不否認李文宗確實有想認罪的意思。

至於端木正涉犯刑法行使業務登載不實準文書罪，一審否認犯罪被判刑一年，端木證上訴二審時卻「逆轉」認罪並請求輕判。律師今替他辯護指出，端木正願意坦承犯罪，承認檢察官起訴的事實和法條，檢方上訴指端木正否認犯行，量刑基礎事實已有改變。

律師表示，端木正願意以專長為社會服務，縱使他業務登載不實，但未造成實質損害，一審量刑比實務上重很多，即使本案是矚目案件，也應回歸實務及一般量刑，希望法院從輕量刑，請求得易科罰金之刑，並給予緩刑機會。

民眾黨前主席柯文哲（左）今高院二審開庭，與妻子陳佩琪（右）步出高院，柯文哲批評檢察官想製造冤獄。記者曾原信／攝影

柯文哲案今天二審開庭，會計師端木正（圖）出庭。記者曾原信／攝影