「先射箭再畫靶」柯文哲再要求法庭直播 批檢察官用手段製造冤獄

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今首度開庭審理「政治獻金案」，傳柯、柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟及會計師端木正。柯庭後受訪再批檢察官「用手段製造冤獄」，並要求法庭直播，希望法官、檢察官不要怕。

柯文哲庭後表示，法律應該要有一定程序、標準，不應該雙標，今天案子本應要無罪推定，結果檢方就是先把柯文哲抓起來、定罪名，然後才開始找證據、編故事，這是典型的「先射箭再畫靶」。

柯文哲說，兩年前檢方去搜索他家，還有民眾黨中央黨部，搜索票上面寫的東西，後來不要說沒有出現在起訴書上面，判決書當然是更沒有，也就是說檢方根本沒有證據，先去搜索他家，然後再跑去搜索民眾黨中央黨部，然後把他的秘書等人，全部抄了一遍，再從電腦USB裡找資料、編故事。

柯文哲指出，他記得一審的時候，檢察官堅持主要證人沒有問完不可以交保，所以當時他很多證人都沒有辦法傳，這不只是押人取供，根本就是「押人逼供」。

他說，大概在九個月前，他去檢察官評鑑委員會檢舉檢察官不正訊問、偽造筆錄，結果北檢不處理、北院不處理，他就看高院要不要處理，「檢察官可以用這種手段來製造冤獄嗎？」

柯文哲說，司法系統對他的追殺還是沒有停止，今天檢察官的態度就是這樣，反正一審判無罪的，全部上訴要求有罪，凡事有罪的也上訴到底，全部要再從重量刑，連他委託年代集團創辦人邱復生做一個網站，給邱顧問費100萬元，檢方卻說是「商業投資」。

他指出，明明契約書都寫得很清楚，邱復生也有問過，反正檢方就是濫訴到底、一定要追殺到底，更不要說監察院對他扣押9700多萬元的財產，本來這些都不應該發生的，這些在法律上很明顯的不對。

柯表示，到現在為止，檢察官對於侵占政治獻金也講不出法律的理由，他本來就可以合理使用政治獻金，為什麼他要去侵占自己的政治獻金，這是什麼法律的條文？

柯也認為有時候講太多也沒有用，他要求「法庭直播」，檢方不是說他有罪嗎？有罪的人都願意法庭直播，他也覺得法官、檢察官不要怕，法庭直播付諸全民來看，台灣的司法還是要對人民負責。

民眾黨前主席柯文哲受訪批檢察官「用手段製造冤獄」，並再度要求法庭直播。記者林孟潔／攝影