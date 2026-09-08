快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

「先射箭再畫靶」柯文哲再要求法庭直播 批檢察官用手段製造冤獄

聯合報／ 記者林孟潔謝亞庭／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今首度開庭審理「政治獻金案」，傳柯、柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟及會計師端木正。柯庭後受訪再批檢察官「用手段製造冤獄」，並要求法庭直播，希望法官、檢察官不要怕。

柯文哲庭後表示，法律應該要有一定程序、標準，不應該雙標，今天案子本應要無罪推定，結果檢方就是先把柯文哲抓起來、定罪名，然後才開始找證據、編故事，這是典型的「先射箭再畫靶」。

柯文哲說，兩年前檢方去搜索他家，還有民眾黨中央黨部，搜索票上面寫的東西，後來不要說沒有出現在起訴書上面，判決書當然是更沒有，也就是說檢方根本沒有證據，先去搜索他家，然後再跑去搜索民眾黨中央黨部，然後把他的秘書等人，全部抄了一遍，再從電腦USB裡找資料、編故事。

柯文哲指出，他記得一審的時候，檢察官堅持主要證人沒有問完不可以交保，所以當時他很多證人都沒有辦法傳，這不只是押人取供，根本就是「押人逼供」。

他說，大概在九個月前，他去檢察官評鑑委員會檢舉檢察官不正訊問、偽造筆錄，結果北檢不處理、北院不處理，他就看高院要不要處理，「檢察官可以用這種手段來製造冤獄嗎？」

柯文哲說，司法系統對他的追殺還是沒有停止，今天檢察官的態度就是這樣，反正一審判無罪的，全部上訴要求有罪，凡事有罪的也上訴到底，全部要再從重量刑，連他委託年代集團創辦人邱復生做一個網站，給邱顧問費100萬元，檢方卻說是「商業投資」。

他指出，明明契約書都寫得很清楚，邱復生也有問過，反正檢方就是濫訴到底、一定要追殺到底，更不要說監察院對他扣押9700多萬元的財產，本來這些都不應該發生的，這些在法律上很明顯的不對。

柯表示，到現在為止，檢察官對於侵占政治獻金也講不出法律的理由，他本來就可以合理使用政治獻金，為什麼他要去侵占自己的政治獻金，這是什麼法律的條文？

柯也認為有時候講太多也沒有用，他要求「法庭直播」，檢方不是說他有罪嗎？有罪的人都願意法庭直播，他也覺得法官、檢察官不要怕，法庭直播付諸全民來看，台灣的司法還是要對人民負責。

民眾黨前主席柯文哲受訪批檢察官「用手段製造冤獄」，並再度要求法庭直播。記者林孟潔／攝影
民眾黨前主席柯文哲受訪批檢察官「用手段製造冤獄」，並再度要求法庭直播。記者林孟潔／攝影

民眾黨前主席柯文哲受訪批檢察官「用手段製造冤獄」，並再度要求法庭直播。記者林孟潔／攝影
民眾黨前主席柯文哲受訪批檢察官「用手段製造冤獄」，並再度要求法庭直播。記者林孟潔／攝影

柯文哲 端木正 李文宗 李文娟 京華城案 政治獻金案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

一審重判17年…柯文哲政治獻金案二審開庭 手牽陳佩琪微笑不語

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

憂張俊傑「經濟條件佳」恐逃亡 檢察官曾聲請撤銷交保但遭駁回

知名人士合資公司翻臉興訟 李昌萬被起訴涉侵占公款…發聲明表清白

相關新聞

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，一審遭重判17年。全案上訴二審，台灣高等法院今（8）日首度開庭，高檢署洋洋灑灑提出428頁證據清單迎戰，預計下次開庭由辯方對檢方出證表示意見，原訂10月5日開庭；然而，包括柯、眾望基金會董事長李文宗的律師直呼準備不及，希望延後，受命法官呂寧莉則直言「看你們要拖多久，我們尊重」。

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今首度開庭處理「政治獻金案」，傳柯、柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟及會計師端木正。

「先射箭再畫靶」柯文哲再要求法庭直播 批檢察官用手段製造冤獄

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今首度開庭審理「政治獻金案」，傳柯、柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟及會計師端木正。柯庭後受訪再批檢察官「用手段製造冤獄」，並要求法庭直播，希望法官、檢察官不要怕。

Joeman被蕭伊影射性病 律師聲明反擊：相同診所篩檢均呈陰性

百萬YouTuber 「Joeman（九妹）」翁雋明被前女友蕭伊爆料深夜煮牛肉麵、只能無套、事前避孕藥及性病檢查等，蕭伊今公開自己感染了HPV第53型及披衣菌，指交往期間是單一伴侶關係。Joeman透過律師聲明澄清，他在同家診所做完全相同的檢查，報告結果均呈「陰性」。

「我當然做無罪答辯」柯文哲主張撤銷一審判決 京華城案分3部分審理

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，也影響他2028年參選總統之路，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今首度開庭，先處理「政治獻金案」，傳柯、柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟及會計師端木正，柯文哲今否認犯罪，他在庭上表示「我當然做無罪答辯」。

一審重判17年…柯文哲政治獻金案二審開庭 手牽陳佩琪微笑不語

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金弊案，一審遭重判17年。全案上訴二審，台灣高等法院今（8）日下午3時首度開庭，包括黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡均現身旁聽，現場也聚集大批支持者；柯則是壓線抵達法院未受訪，在小草高喊「柯P加油！」、「柯文哲清清白白」的聲浪下，牽著妻子陳佩琪進入法院，微笑不語。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。