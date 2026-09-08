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Joeman被蕭伊影射性病 律師聲明反擊：相同診所篩檢均呈陰性

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

百萬YouTuber 「Joeman（九妹）」翁雋明被前女友蕭伊爆料深夜煮牛肉麵、只能無套、事前避孕藥及性病檢查等，蕭伊今公開自己感染了HPV第53型及披衣菌，指交往期間是單一伴侶關係。Joeman透過律師聲明澄清，他在同家診所做完全相同的檢查，報告結果均呈「陰性」。

2023年11月間，新北地檢署在Joeman的新北市新莊、八里住處查扣大麻研磨器等器具和大麻3包淨重約7.25公克，事後雖無驗出吸食大麻代謝物反應，但仍屬無故持有大麻，檢方要求他當庭書立悔過書，依持有二級毒品大麻罪予以緩起訴處分，並提供100小時義務勞務。

檢察官同意Joeman以拍攝公益宣導影片抵扣義務勞務時數，製作法治教育影片並PO上網路且不得營利。Joeman拍下1分鐘的反毒宣導、一部1分鐘的前導反詐短片及一部31分鐘的反詐長片等3部公益影片，並授權新北檢使用。

今年Joeman因私德再度被關注，前女友蕭伊爆料交往期間行徑，包含女網友租客、AV女優吃飯、凌晨煮牛肉麵，蕭伊又曬出事前避孕藥照片，指控Joeman只能無套性行為，交往期間她只能長期自行買藥服用，因此要求Joeman協助預約全套性病檢查。Joeman道歉神隱，一度暫停公開拍攝及活動。

Joeman今日透過律師發聲明，對於蕭小姐發文影射性病，雙方在今年7月中分手，他安排蕭小姐到泌尿科診所轉至醫事檢驗所進行性病篩檢，他自己則在同年月22日至同一間診所接受完全相同的檢驗項目，他的報告顯示結果均呈「陰性」。聲明請社會大眾切勿轉載或散布任何不實訊息，以免侵害名譽。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

Joeman拍片傳達自省之情。圖／翻攝自YT
Joeman拍片傳達自省之情。圖／翻攝自YT

Joeman透過律師發聲明回應被影射性病事件，他的性病篩檢檢驗結果均呈「陰性」 。圖／翻攝律師聲明
Joeman透過律師發聲明回應被影射性病事件，他的性病篩檢檢驗結果均呈「陰性」 。圖／翻攝律師聲明

Joeman 篩檢 律師 大麻 詐騙

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