「我當然做無罪答辯」柯文哲主張撤銷一審判決 京華城案分3部分審理

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，也影響他2028年參選總統之路，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今首度開庭，先處理「政治獻金案」，傳柯、柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟及會計師端木正，柯文哲今否認犯罪，他在庭上表示「我當然做無罪答辯」。

受命法官呂寧莉行準備程序前，先諭知本案分成甲、乙、丙三部分審理，甲部分被告即包括柯文哲、李文宗、李文娟、端木正，甲部分的準備程序將開庭三次，終結後預計11、12月期間，再行乙、丙部分的準備程序，並另外傳喚相關被告。

呂寧莉說，今日準備程序進行檢方出證，第二次將進行被告及辯護人就檢方出證表示意見，第三次將確認爭執、不爭執事項及雙方欲調查證據為何。

高檢署由檢察官邱文中、梁光宗、王貞元蒞庭，認為一審判決關於挪用100萬元政治獻金投資年代集團創辦人邱復生的公司，判決柯文哲等人無罪部分，違背經驗及論理法則。檢方認為，柯是要委由邱創立社群獲利平台，並非單純撰寫計畫書的勞務費用，而政治獻金不能用於營利。

檢方認為，柯文哲、李文宗、李文娟等人也侵占6000餘萬元政治獻金，侵蝕政治獻金制度的公信力，一審未充分評價，量刑明顯偏低；另李文娟否認犯行，還配合李文宗毀損財務資料，應加重量刑，至於端木正部分，則認為為一審量刑過輕。

柯文哲針對檢方上訴理由，他向法院表示，他否認犯罪、做無罪答辯，就希望高院全部撤銷一審判決，主張自己無罪。李文娟同樣也否認犯行。