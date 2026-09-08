一審重判17年…柯文哲政治獻金案二審開庭 手牽陳佩琪微笑不語

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金弊案，一審遭重判17年。全案上訴二審，台灣高等法院今（8）日下午3時首度開庭，包括黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡均現身旁聽，現場也聚集大批支持者；柯則是壓線抵達法院未受訪，在小草高喊「柯P加油！」、「柯文哲清清白白」的聲浪下，牽著妻子陳佩琪進入法院，微笑不語。

高院首度開庭審理柯文哲案不敢輕忽，不僅提早規劃媒體採訪、民眾旁聽證領取動線，法院從裡到外也都有警力部署。據了解，今日將優先處理政治獻金案，傳喚柯文哲、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟及會計師端木正，釐清4人是否認罪。

柯文哲遭起訴犯行，包括他任職台北市長期間，前後收受威京集團總裁沈慶京210萬元、1500萬元賄賂，讓未達都更年限的京華城「準用」都市更新條例容積獎勵項目，違法循都市計畫法提出細部計畫變更，進而獲取20%容獎，換算不法利益逾121億元。

檢方也認定柯文哲擔任民眾黨主席時，私下收受600萬元，另以收取肖像權授權金、販賣「KP小物」、舉辦「KP SHOW」等手法，侵占6834萬餘元政治獻金，甚至挪用眾望基金會827萬公款支付競總員工薪資，使基金會淪為私人金庫。

一審僅認定柯文哲收賄210萬元，本質屬於「前金後謝」，無法認定他在EXCEL檔「工作簿」上記載的「小沈1500」也是收賄證據；至於政治獻金案部分則幾乎成罪，依貪汙治罪條例收賄罪、刑法公益侵占罪及背信罪分別判刑，定應執行刑17年。

值得關注的是，柯文哲一審犯刑法背信罪，此罪為最重本刑5年以下的輕罪，依刑事訴訟法第376條規定，原則上不得上訴第三審；若二審即判決確定，柯恐面臨牢獄之災，究竟能否翻盤成為「觀戰」重點。

另一方面，受柯文哲競總委任做帳的會計師端木正，一審因政治獻金申報不實遭判刑一年，上訴二審時卻「驚天逆轉」認罪並請求輕判，也為柯案增添不少變數。

民眾黨前主席柯文哲（中）今天在妻子陳佩琪（右二）陪同下前往高院二審開庭。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，今午現身高院出庭。圖／聯合報系資料照