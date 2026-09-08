快訊

縣長自己人彰化藍營卻選不贏？民眾黨周榆修：民進黨在偷笑

蛋黃酥界愛馬仕退燒？昔拿演唱會票換、如今黃牛原價賣 網點致命傷

愛妻人設崩塌？體育主播王人瑞被爆「婚內約砲」 民視怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／內湖豪宅社區暗藏德撲賭場 警深夜攻堅一口氣帶回22人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市內湖區一處豪宅社區被查出疑似暗藏德州撲克職業賭場。警方長期蒐證後，6日深夜持搜索票攻堅，當場查獲賭場負責人、荷官、工作人員、賭客及其他在場人士共22人，並查扣賭資、籌碼、撲克牌及點鈔機等證物。

據了解，查緝地點位於內湖文湖街一帶豪宅社區，該區不少高價住宅過去曾因名人置產受到關注。但警方否認查獲地點是否知名藝人房產。

內湖警分局表示，警方先前接獲情資，懷疑轄內住宅有人經營賭場，經蒐證確認後，向士林地方法院聲請搜索票獲准，6日晚間11時許集結警力前往查緝。

員警進入屋內時，現場仍有人進行德州撲克賭局，警方隨即控制現場，查獲負責人、荷官、工作人員、賭客及在場人士共22人，另扣得賭客賭資、籌碼及預備籌碼，以及撲克牌、骰子、點鈔機等工具。

警方詢後，將賭場負責人及工作人員依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦；賭客則依社維法裁處。

台北市警方在內湖豪宅社區查獲德州撲克賭場。記者廖炳棋／翻攝
台北市警方在內湖豪宅社區查獲德州撲克賭場。記者廖炳棋／翻攝

內湖 攻堅 豪宅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／留足跡洩底！宜蘭廚師慣竊闖空門 偷百萬竟分批存超商ATM遭收押

假買黃金真洗錢！銀樓每筆抽10％ 幫派水房跨境洗詐款9人落網

影／看假表得繳鑑賞費…仿市價300萬RM名表只賣3萬 侵權破億9人落網

警埋伏4小時逮毒嫌拒檢還騎車衝撞 所長掛彩、車廂搜出依托咪酯

相關新聞

7月才同框鞠躬致歉癌油風暴 泰山告中聯等4油商求償10億

中聯油脂公司油品遭驗出致癌物「苯駢芘」超標，風波持續延燒。泰山公司今（8）日委由行銷副總鈕安澤協同律師赴台北地院遞狀，正式對中聯、福壽、福懋及南僑等4家公司提起民事訴訟，針對產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、商譽損失等求償10億元，希望透過司法釐清供應鏈通報責任。

台中男撞女護理師迴轉再輾過 死者阿公：夭壽、沒死撞到死

台中市陳姓女護理師今天凌晨1時許，行經西區時遭林姓男子開車撞上，民眾目擊，林男肇事後沒停車，還迴轉將陳女二度輾壓，導致陳女頭顱破裂致死，林男隨後開車逃逸，警方循線將林男查緝到案，陳女阿公家住彰化，連夜北上，悲痛認屍，也指控林男「很夭壽，很殘忍，人沒死還撞到死」。

高雄31歲單親媽餓死4月大么女 喊入獄無法陪長女遭法官打臉重判13年半

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，前年5月生下么女後失業，經濟狀況不佳卻仍跑出去玩樂，將4個月大的么女獨留家中8天餓死，女嬰解剖發現腹部全空，肝醣消耗殆盡慘死，一審橋頭地院依殺人罪重判13年6月，陳女上訴，稱自己若入獄無法陪伴長女成長，但高雄高分院不認同她說法，維持原判。可上訴。

三立前資深副總兒子涉性侵案開庭 女藝人「參與訴訟」也出庭了

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對知名女藝人性侵，依強制性交罪起訴；女藝人聲請參與訴訟日前獲法院裁准，法院今開庭傳喚龔出庭，女藝人也在律師陪同下身著白色T恤、戴棒球帽進入法庭。

連江縣前秘書長圖利妻舅拿下千萬採購案 貪汙圖利罪起訴

連江縣政前秘書長張龍德涉嫌向妻舅、都市里人公司負責人蕭松年涉借牌投標縣府近2千萬的五都計畫通盤檢討採購案，利用職權護航自家人取得標案，圖利都市里人449萬餘元。台北地檢署今偵結，依貪汙治罪條例公務員對於主管及監督事務圖利、違反政府採購法等起訴張。

影／桃園北橫工地意外！預拌混凝土車疑打滑翻落 62歲駕駛慘死

一輛預拌混泥土車昨天下午在北橫桃園市復興區路段，配合工程準備卸料，疑似要調整車輛角度時突然打滑失去重心，從山坡約兩層樓高度翻落掉到下方北橫約20.6公里處，孟姓駕駛人重傷被困在車裡，警方和救護車輛趕到現場時已無生命跡象，警方仍需進一步釐清事故原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。