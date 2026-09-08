影／內湖豪宅社區暗藏德撲賭場 警深夜攻堅一口氣帶回22人

台北市內湖區一處豪宅社區被查出疑似暗藏德州撲克職業賭場。警方長期蒐證後，6日深夜持搜索票攻堅，當場查獲賭場負責人、荷官、工作人員、賭客及其他在場人士共22人，並查扣賭資、籌碼、撲克牌及點鈔機等證物。

據了解，查緝地點位於內湖文湖街一帶豪宅社區，該區不少高價住宅過去曾因名人置產受到關注。但警方否認查獲地點是否知名藝人房產。

內湖警分局表示，警方先前接獲情資，懷疑轄內住宅有人經營賭場，經蒐證確認後，向士林地方法院聲請搜索票獲准，6日晚間11時許集結警力前往查緝。

員警進入屋內時，現場仍有人進行德州撲克賭局，警方隨即控制現場，查獲負責人、荷官、工作人員、賭客及在場人士共22人，另扣得賭客賭資、籌碼及預備籌碼，以及撲克牌、骰子、點鈔機等工具。

警方詢後，將賭場負責人及工作人員依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦；賭客則依社維法裁處。