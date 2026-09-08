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超噁！男把錢櫃公用壺當尿壺 友人不阻止還錄影惹怒業者

聯合新聞網／ 綜合報導

錢櫃。聯合報系資料照
錢櫃。聯合報系資料照
桃園中壢錢櫃近日捲入「尿壺」風波，有網友5日在Threads曝光一段影片，一名男子在KTV包廂聚會期間，竟拿起店家提供的公用飲料壺當場小便，一旁友人不僅未制止，還拿手機拍攝。畫面曝光後，大批網友痛批行為「超噁心」、「沒公德心」，更擔心不知情的下一組客人可能繼續使用。錢櫃中壢店隨後表示，已將店內所有公壺及歡樂壺全面下架並更換新品，對於侵害消費者權益或以不法方式損害公司商譽的行為，也將依法追究相關責任。

從網路流傳的影片可見，一名男子身處KTV包廂內，拿起桌上的透明公用壺後直接朝壺內小便，同行友人則在旁拍攝。爆料網友氣憤表示，「那個壺是公用的欸……不是你自己的垃圾桶，也不是你的馬桶」，想到之後可能還會有其他不知情的客人拿來使用，就覺得相當噁心。原PO也直言，即使喝醉，也不代表可以失去基本公德心，更反問「如果你是下一組客人，完全不知道這件事，拿起這個壺來用，你會有什麼感覺？」

影片曝光後，不少網友留言痛批「沒水準」、「超噁要吐了」、「錢櫃不告的話，以後不去了」，也有人質疑KTV包廂明明設有廁所，為何還要做出這樣的行為。另有網友將矛頭指向現場同行友人，認為既然親眼看到男子脫序行為，應該第一時間阻止，而不是在旁拍攝。

事件也讓不少消費者對公共容器的衛生產生疑慮，有網友表示「以後不敢用公用壺了」、「連冰桶都想自己帶」，也有人將此事與過去日本迴轉壽司店顧客惡搞公共用品的事件相比，認為這類行為涉及公共衛生及其他消費者權益，不能只當成一般惡作劇看待。

針對網路流傳影片，錢櫃中壢店表示，為維護顧客使用安全與消費權益，已在第一時間將店內所有公壺及歡樂壺全面下架，並完成新品更換，請顧客安心使用。錢櫃並強調，對於任何侵害消費者權益，或以不法方式損害公司商譽的行為，將依法追究相關責任。

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