高金素梅助理張俊傑 破壞手鐶棄保潛逃

無黨籍立委高金素梅。聯合報系資料照

台北地院審理立委高金素梅涉貪案，「核心共犯」即高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，起訴移審裁定一千萬元交保、施以電子手鐶監控，張男電子手鐶前天深夜發出低電量告警，法官通知司法警察拘提無著，發現手鐶遭破壞丟棄，昨對張男發布通緝。

台北地院表示，除已先聯絡境管機關嚴加查核，並對張俊傑發布通緝，通緝期間至二○五九年一月廿一日，另告發張男涉毀損公務罪。

科控中心前天深夜收到張俊傑電子手鐶百分之廿五低電量訊息，視作「一級告警」，打半小時電話要求張男充電，人卻失聯，緊急通知法官。

法官持手提電腦連線法院公務電腦「科控平台」追蹤手鐶位置，並通知司法警察協緝，合議庭另名法官趕回辦公室簽發拘票，昨天凌晨，法官與警察在台北市大安森林公園花圃內尋獲被破壞、棄置的電子手鐶。

台北地檢署指派檢察官以棄保潛逃罪偵辦張俊傑，將清查他的手機通聯紀錄、調閱監視器，追查可能逃逸方向。

張俊傑是「高金素梅案」廿四名被告中唯一遭羈押禁見者，法官審理時認為張男牽涉案情甚多，曾以「核心」一詞形容他在案件的角色，如今棄保潛逃，影響未來交互詰問程序。

對於張俊傑獲交保，檢方認為張男「經濟條件遠非一般常人可比擬」、「與大陸地區官方密切」，檢方表示，張還曾受邀去北京奧運參加開幕式，有逃亡高度可能。

不過，北院合議庭認為，張俊傑犯罪所得已裁准扣押一六○二萬元，因此諭知張男一千萬元交保。