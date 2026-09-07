快訊

川普狂發文稱買股「為國家賺數千億」 又嗨喊月球屬美國…網傻眼

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

楊文科曝光與陳見賢8年情誼 喊「風浪再大、兄弟同心」力挺團結

聽新聞
0:00 / 0:00

陸海警船闖東沙限制水域 海巡年初至今驅離12航次

中央社／ 高雄7日電

1艘中國海警船今天航入東沙限制水域，遭海巡「雲林艦」趨前併航監控、驅離，目前仍於現場持續對峙中。海巡表示，統計今年初至今，海巡已在東沙水域驅離中國海警船12航次。

海巡署東南沙分署東沙指揮部今天透過新聞稿表示，清晨5時許偵獲中國海警船「3501」位於東沙限制水域外，依其航向研判，將進入限制水域，立即調派「雲林艦」前往部署攔截。

東南沙分署提到，中國海警船「3501」上午8時許，自東沙島西南方航入限制水域，「雲林艦」立即趨前併航監控，並以中、英文廣播強勢驅離，目前仍於現場持續對峙中。

東南沙分署表示，統計今年初至今，海巡已在東沙水域驅離中國海警船12航次，而此次「雲林艦」廣播驅離過程中，中國海警船「3501」於海上通聯頻道中，惡意宣稱「中國台灣」矮化台灣主權，並恐嚇「回到一個中國原則、否則必將付出沉重代價」。

東南沙分署指出，雲林艦堅定執法，並嚴正廣播回應，「中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的事實與現狀。」

海巡人員透過廣播表示，「中國海警船未經許可進入我國水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，儘速離開我國水域。台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，你們將會受到世界的制裁。海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」

海巡署強調，台灣對東沙環礁及其周邊海域享有無可爭辯的主權，中方企圖藉由政治操作進行認知作戰，以「假執法、真擴權」的手段，製造管轄權的假象，海巡署予以嚴正譴責，並將持續採取一切必要作為，堅定捍衛國家主權，確保台灣海域安全。

東沙 中國海警船 海巡署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣「後門」變熱點 大陸海警東進 原物料航次流量超過台海

影／狂風大浪宜蘭外澳遊客落海漂百米 遙控「動力救生圈」驚險救命

馬凱碩涉台言論引議 新加坡代表處：顛倒因果

彭博：中國鎖定美國援台生命線 陸海警東部海域活動面積逾2個台灣

相關新聞

嘉義空軍上兵侯男命案偵破 赴六腳談債務遭球棒攻擊、2嫌送辦

嘉義縣六腳鄉發生空軍上兵侯姓男子死亡案件，警方調查，侯男因有多筆債務，5日晚間應邀到六腳鄉潭墘村民宅討論債務問題，過程中疑遭2名侯姓男子持球棒攻擊受傷，侯男隔日因身體嚴重不適自行就醫，經搶救後今天仍宣告不治。警方已將2名侯姓男子依傷害致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

淡水陳姓藥師涉嫌在女大生水壺內投放管制藥品，案件持續延燒，其曾任職台北榮總藥學部的經歷也被起底，網路流傳陳男疑在北榮任職期間就涉及性平事件，甚至遭醫院辭退。台北榮總院長陳威明受訪澄清，相關說法與事實不符，「他是自己辭職要去開業，不是醫院把他趕走。」陳男當年工作及會議表現正常，院方也未接獲相關申訴或投訴。

警埋伏4小時逮毒嫌拒檢還騎車衝撞 所長掛彩、車廂搜出依托咪酯

屏東縣內埔警分局執行毒品查緝勤務時，30歲賀男涉重嫌，今天上午在內埔鄉埋伏時，發現賀男蹤跡，賀男騎機車載友人，均未戴安全帽，警方上前攔查，賀男竟拒檢並衝撞警用機車，造成警方受傷，周邊警力當場壓制賀男，並在車廂發發現毒品托咪酯等證物，全案依妨害公務、毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

影／為了發票載具 男子桃機失控辱罵店員遭航警強行驅離

桃園國際機場第一航廈於今天凌晨發生一起消費糾紛，一名陳姓男子在商店內因發票載具問題與店員發生口角，隨後情緒失控以不雅字眼公然辱罵店員，航警局會同桃園機場公司，依《民用航空法》將該名男子當場強制驅離，被害店員已於清晨正式提告，警方將依法函送法辦。

高雄男騎車未打方向燈遇警棄車秒鑽巷 喊警「董仔」求饒被測出毒駕

喬姓男子4日凌晨3時20分騎機車行經高市五甲一路，因未打方向燈巡邏員警攔查，喬男卻鑽入窄巷躲避，警方在周邊環繞，發現喬的蹤影下車尾追，喬被後攔截喊警「董仔」求饒，趁隙將毒品吸食器丟棄遭警喝斥，後測出涉毒駕行為。

涉對工讀生下藥稱「測試藥效」 淡水藥師羈押禁見

新北市淡水區某藥局負責人、藥師陳姓男子被控對工讀的一名女大學生下藥，警方發現被害人意識模糊時，陳未協助送醫，反而詢問是否要載她回家，前天搜索拘提他；士林地檢署認為涉加重強制性交未遂等罪嫌重大，有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，昨聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。