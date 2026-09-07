陸海警船闖東沙限制水域 海巡年初至今驅離12航次

1艘中國海警船今天航入東沙限制水域，遭海巡「雲林艦」趨前併航監控、驅離，目前仍於現場持續對峙中。海巡表示，統計今年初至今，海巡已在東沙水域驅離中國海警船12航次。

海巡署東南沙分署東沙指揮部今天透過新聞稿表示，清晨5時許偵獲中國海警船「3501」位於東沙限制水域外，依其航向研判，將進入限制水域，立即調派「雲林艦」前往部署攔截。

東南沙分署提到，中國海警船「3501」上午8時許，自東沙島西南方航入限制水域，「雲林艦」立即趨前併航監控，並以中、英文廣播強勢驅離，目前仍於現場持續對峙中。

東南沙分署表示，統計今年初至今，海巡已在東沙水域驅離中國海警船12航次，而此次「雲林艦」廣播驅離過程中，中國海警船「3501」於海上通聯頻道中，惡意宣稱「中國台灣」矮化台灣主權，並恐嚇「回到一個中國原則、否則必將付出沉重代價」。

東南沙分署指出，雲林艦堅定執法，並嚴正廣播回應，「中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的事實與現狀。」

海巡人員透過廣播表示，「中國海警船未經許可進入我國水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，儘速離開我國水域。台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，你們將會受到世界的制裁。海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」

海巡署強調，台灣對東沙環礁及其周邊海域享有無可爭辯的主權，中方企圖藉由政治操作進行認知作戰，以「假執法、真擴權」的手段，製造管轄權的假象，海巡署予以嚴正譴責，並將持續採取一切必要作為，堅定捍衛國家主權，確保台灣海域安全。