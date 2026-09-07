快訊

川普狂發文稱買股「為國家賺數千億」 又嗨喊月球屬美國…網傻眼

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

楊文科曝光與陳見賢8年情誼 喊「風浪再大、兄弟同心」力挺團結

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

淡水陳姓藥師涉嫌在女大生水壺內投放管制藥品，案件持續延燒，其曾任職台北榮總藥學部的經歷也被起底，網路流傳陳男疑在北榮任職期間就涉及性平事件，甚至遭醫院辭退。台北榮總院長陳威明受訪澄清，相關說法與事實不符，「他是自己辭職要去開業，不是醫院把他趕走。」陳男當年工作及會議表現正常，院方也未接獲相關申訴或投訴。

陳威明表示，與陳姓藥師並不熟悉，主要接觸是在院內智慧醫療相關會議。陳男當時負責藥學相關業務，曾在會議中負責報告，「報告內容都很清楚，回答問題也正常」，在專業及工作表現上並未發現明顯異狀。

網路流傳陳男疑因性平事件遭北榮辭退，陳威明否認，「這是假消息」。陳男約兩年多前離開北榮，當時主動提出辭職，希望自行開業，並非遭院方解雇或辭退。

當年得知陳男計畫離職時，由於其智慧醫療相關業務表現不錯，陳威明曾詢問藥學部是否要設法慰留，「找一個藥師也不容易，覺得有點可惜。」後來得知陳男已有開業規畫，考量是個人生涯選擇，尊重並核准離職。

至於陳男在北榮任職期間是否曾涉及性騷擾或其他不當行為？陳威明表示，就自己擔任院長期間所掌握的資料，「沒有看到他的投訴案」，也沒有接獲重大性平事件申訴。據藥學部主管初步了解，陳男過去有時對部屬說話較兇，但並未發現涉及性平事件的紀錄。

不過，淡水事件曝光後，陳威明說，第一時間即要求藥學部主管回頭訪查陳男過去待過的單位及同仁，確認是否有人曾遭不當對待卻未提出申訴。若同仁有所顧慮，也可透過院長信箱匿名反映，「只要有人提出具體事證，醫院一定主動調查。」

陳威明強調，對於任何性騷擾、性侵害或不當侵犯行為，院方態度都是「無法容忍」，若查證涉及違法，也會依法處理、必要時移送檢調。但在沒有證據前，也不能僅憑網路傳言認定一個人過去曾經犯案，「一切都要講證據，基本人權還是要注意。」

對於陳男涉及淡水藥局下藥案件，陳威明坦言相當震驚，也感到痛心，「我看到這個事情真的很驚訝，也覺得非常不應該。」不過，兩年多前在北榮所觀察到的陳男，工作與專業表現並無明顯異常。至於離職原因，院方可以確認的是「完全是因為開業」，並非因性平事件將其辭退。

淡水陳姓藥師涉嫌在女大生水壺內投放管制藥品，過往曾任職台北榮總藥學部的經歷也被起底。聯合報系資料照
淡水陳姓藥師涉嫌在女大生水壺內投放管制藥品，過往曾任職台北榮總藥學部的經歷也被起底。聯合報系資料照

淡水 陳威明 北榮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

淡水已婚藥師對女大生下藥 「要載妳回家嗎」成聲押關鍵

藥師對女大生下藥辯「測試藥效」 士林地院裁定羈押禁見

嘉義補教師被控10多年前強制性交女學生 關鍵證詞不一判無罪

涉對工讀生下藥稱「測試藥效」 淡水藥師羈押禁見

相關新聞

嘉義空軍上兵侯男命案偵破 赴六腳談債務遭球棒攻擊、2嫌送辦

嘉義縣六腳鄉發生空軍上兵侯姓男子死亡案件，警方調查，侯男因有多筆債務，5日晚間應邀到六腳鄉潭墘村民宅討論債務問題，過程中疑遭2名侯姓男子持球棒攻擊受傷，侯男隔日因身體嚴重不適自行就醫，經搶救後今天仍宣告不治。警方已將2名侯姓男子依傷害致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

淡水陳姓藥師涉嫌在女大生水壺內投放管制藥品，案件持續延燒，其曾任職台北榮總藥學部的經歷也被起底，網路流傳陳男疑在北榮任職期間就涉及性平事件，甚至遭醫院辭退。台北榮總院長陳威明受訪澄清，相關說法與事實不符，「他是自己辭職要去開業，不是醫院把他趕走。」陳男當年工作及會議表現正常，院方也未接獲相關申訴或投訴。

警埋伏4小時逮毒嫌拒檢還騎車衝撞 所長掛彩、車廂搜出依托咪酯

屏東縣內埔警分局執行毒品查緝勤務時，30歲賀男涉重嫌，今天上午在內埔鄉埋伏時，發現賀男蹤跡，賀男騎機車載友人，均未戴安全帽，警方上前攔查，賀男竟拒檢並衝撞警用機車，造成警方受傷，周邊警力當場壓制賀男，並在車廂發發現毒品托咪酯等證物，全案依妨害公務、毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

影／為了發票載具 男子桃機失控辱罵店員遭航警強行驅離

桃園國際機場第一航廈於今天凌晨發生一起消費糾紛，一名陳姓男子在商店內因發票載具問題與店員發生口角，隨後情緒失控以不雅字眼公然辱罵店員，航警局會同桃園機場公司，依《民用航空法》將該名男子當場強制驅離，被害店員已於清晨正式提告，警方將依法函送法辦。

高雄男騎車未打方向燈遇警棄車秒鑽巷 喊警「董仔」求饒被測出毒駕

喬姓男子4日凌晨3時20分騎機車行經高市五甲一路，因未打方向燈巡邏員警攔查，喬男卻鑽入窄巷躲避，警方在周邊環繞，發現喬的蹤影下車尾追，喬被後攔截喊警「董仔」求饒，趁隙將毒品吸食器丟棄遭警喝斥，後測出涉毒駕行為。

涉對工讀生下藥稱「測試藥效」 淡水藥師羈押禁見

新北市淡水區某藥局負責人、藥師陳姓男子被控對工讀的一名女大學生下藥，警方發現被害人意識模糊時，陳未協助送醫，反而詢問是否要載她回家，前天搜索拘提他；士林地檢署認為涉加重強制性交未遂等罪嫌重大，有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，昨聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。