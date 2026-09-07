淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

淡水陳姓藥師涉嫌在女大生水壺內投放管制藥品，案件持續延燒，其曾任職台北榮總藥學部的經歷也被起底，網路流傳陳男疑在北榮任職期間就涉及性平事件，甚至遭醫院辭退。台北榮總院長陳威明受訪澄清，相關說法與事實不符，「他是自己辭職要去開業，不是醫院把他趕走。」陳男當年工作及會議表現正常，院方也未接獲相關申訴或投訴。

陳威明表示，與陳姓藥師並不熟悉，主要接觸是在院內智慧醫療相關會議。陳男當時負責藥學相關業務，曾在會議中負責報告，「報告內容都很清楚，回答問題也正常」，在專業及工作表現上並未發現明顯異狀。

網路流傳陳男疑因性平事件遭北榮辭退，陳威明否認，「這是假消息」。陳男約兩年多前離開北榮，當時主動提出辭職，希望自行開業，並非遭院方解雇或辭退。

當年得知陳男計畫離職時，由於其智慧醫療相關業務表現不錯，陳威明曾詢問藥學部是否要設法慰留，「找一個藥師也不容易，覺得有點可惜。」後來得知陳男已有開業規畫，考量是個人生涯選擇，尊重並核准離職。

至於陳男在北榮任職期間是否曾涉及性騷擾或其他不當行為？陳威明表示，就自己擔任院長期間所掌握的資料，「沒有看到他的投訴案」，也沒有接獲重大性平事件申訴。據藥學部主管初步了解，陳男過去有時對部屬說話較兇，但並未發現涉及性平事件的紀錄。

不過，淡水事件曝光後，陳威明說，第一時間即要求藥學部主管回頭訪查陳男過去待過的單位及同仁，確認是否有人曾遭不當對待卻未提出申訴。若同仁有所顧慮，也可透過院長信箱匿名反映，「只要有人提出具體事證，醫院一定主動調查。」

陳威明強調，對於任何性騷擾、性侵害或不當侵犯行為，院方態度都是「無法容忍」，若查證涉及違法，也會依法處理、必要時移送檢調。但在沒有證據前，也不能僅憑網路傳言認定一個人過去曾經犯案，「一切都要講證據，基本人權還是要注意。」

對於陳男涉及淡水藥局下藥案件，陳威明坦言相當震驚，也感到痛心，「我看到這個事情真的很驚訝，也覺得非常不應該。」不過，兩年多前在北榮所觀察到的陳男，工作與專業表現並無明顯異常。至於離職原因，院方可以確認的是「完全是因為開業」，並非因性平事件將其辭退。