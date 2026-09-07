警埋伏4小時逮毒嫌拒檢還騎車衝撞 所長掛彩、車廂搜出依托咪酯

屏東縣內埔警分局執行毒品查緝勤務時，30歲賀男涉重嫌，今天上午在內埔鄉埋伏時，發現賀男蹤跡，賀男騎機車載友人，均未戴安全帽，警方上前攔查，賀男竟拒檢並衝撞警用機車，造成警方受傷，周邊警力當場壓制賀男，並在車廂發發現毒品托咪酯等證物，全案依妨害公務、毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

警方專案小組今上午8時許發現賀男出沒在內埔鄉農專街，隨即前往埋伏，中午12時許，賀男騎機車載友人行經該處且未戴安全帽，員警見狀上前攔檢，賀男不停下來，反而在警網攔截圍捕過程中暴力衝撞警車，造成內埔派出所長陳建維臉部擦挫傷，警用機車受損。

現場員警隨即上前制伏賀男，並在賀男的機車車廂內查獲依托咪酯煙油等證物，警詢後將賀男涉違反毒品危害防制條例、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦。

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嫌犯賀男拒絕攔查竟衝撞警用機車。圖／警方提供

嫌犯賀男拒絕攔查竟衝撞警用機車。圖／警方提供

嫌犯賀男拒絕攔查竟衝撞警用機車。圖／警方提供