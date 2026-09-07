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嘉義空軍上兵侯男命案偵破 赴六腳談債務遭球棒攻擊、2嫌送辦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉發生空軍上兵侯姓男子死亡案件，警方調查，侯男因有多筆債務，5日晚間應邀到六腳鄉潭墘村民宅討論債務問題，過程中疑遭2名侯姓男子持球棒攻擊受傷，侯男隔日因身體嚴重不適自行就醫，經搶救後今天仍宣告不治。警方已將2名侯姓男子依傷害致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方初步調查，侯男因積欠多筆債務，親友間曾針對他的財務狀況進行討論。5日晚間9時15分左右，侯男應邀前往六腳鄉潭墘村一處民宅，由友人詢問、了解相關債務細節。

不料協調過程發生衝突，警方調查有2名侯姓男子涉嫌持球棒攻擊侯男，造成侯男受傷。侯男當晚並未立即送醫，直到隔天因身體嚴重不適自行前往醫院治療，經院方搶救，仍因傷勢嚴重，今天宣告不治。

朴子警分局獲報後派員調查、採證，並迅速掌握涉案人員，將2名侯姓男子帶回偵辦。全案報請嘉義地檢署檢察官指揮，警方訊後依傷害致死罪嫌將2人移送地檢署。

侯男為空軍防空部編制上兵，駐地在空軍嘉義基地。軍方稍早表示，外界所傳借貸對象並非現役幹部，而是已退役人員；目前警方掌握的2名侯姓嫌疑人與相關債務關係，以及侯男遭攻擊後傷勢與死亡間的因果關係，仍待檢警進一步調查、相驗釐清。

警方查扣涉嫌攻擊空軍上兵侯男的犯案用球棒，全案依傷害致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。圖／警方提供
警方查扣涉嫌攻擊空軍上兵侯男的犯案用球棒，全案依傷害致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。圖／警方提供

債務 命案 空軍 嘉義

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