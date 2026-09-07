鄭男拒不配合，口出穢言並推擠警方。圖：警方提供

桃園市一名鄭姓男子深夜駕車行經桃園區中山路時，因車速忽快忽慢、行車不穩，遭巡邏的桃園市警察局保安警察大隊攔查，但他竟加速逃逸，最後在三民路遭警方攔截。鄭男下車後仍拒絕配合，甚至出現辱罵、推擠員警等行為，警方進一步在車內查獲愷他命及疑似新興毒品「果汁包」，男子唾液快篩結果呈陽性，全案依法送辦。

鄭男拒絕停車受檢，並加速逃逸。圖：警方提供

警方說明，員警夜間於中山路執行巡邏勤務，見一輛自小客車行車不穩、車速忽快忽慢，員警便上前攔查，但鄭男拒絕停車受檢，並加速逃逸。

員警後於三民路上攔獲該車，但鄭男仍拒不配合，口出穢言並推擠警方，員警於車內查獲愷他命毒品及新興毒品果汁包等毒品，經毒品唾液快篩檢測亦呈現毒品陽性反應。

警方表示，全案警詢後依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務，移請台灣桃園地方檢察署偵辦。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男深夜毒駕遇警狂逃 車內搜出愷他命、毒果汁包