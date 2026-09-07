影／為了發票載具 男子桃機失控辱罵店員遭航警強行驅離

桃園國際機場第一航廈於今天凌晨發生一起消費糾紛，一名陳姓男子在商店內因發票載具問題與店員發生口角，隨後情緒失控以不雅字眼公然辱罵店員，航警局會同桃園機場公司，依《民用航空法》將該名男子當場強制驅離，被害店員已於清晨正式提告，警方將依法函送法辦。

航警局保安大隊指出，今天凌晨0時許接獲通報，桃園國際機場第一航廈3樓出境大廳商店街發生激烈爭執，派員趕赴現場調查，發現年約65歲的陳姓男子在消費時，因發票載具設定問題與現場店員產生誤會，不料陳男過程中情緒失控，現場大聲喧嘩並對店員進行言語辱罵，陳男的行為已明顯滋擾機場公共秩序與安寧，警方為維護現場秩序與旅客權益，立即會同桃園機場公司，依據《民用航空法》第119-3條規定，對陳男實施強制驅離。

此外，遭辱罵的店員已於今天清晨6時正式前往航警局保安大隊第一隊提出妨害名譽告訴，警方後續將依法通知陳男到案說明。航空警察局特別呼籲，桃園國際機場為我國重要國家門戶，代表國家形象，民眾在航廈內活動應保持理性，若遇商務或消費糾紛，應透過正當管道理性協調解決。警方強調，對於任何破壞機場秩序、公然辱罵他人或違法滋事的行為，均將秉持零容忍態度嚴正執法、依法究辦，呼籲民眾切勿以身試法。