快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

影／為了發票載具 男子桃機失控辱罵店員遭航警強行驅離

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導

桃園國際機場第一航廈於今天凌晨發生一起消費糾紛，一名陳姓男子在商店內因發票載具問題與店員發生口角，隨後情緒失控以不雅字眼公然辱罵店員，航警局會同桃園機場公司，依《民用航空法》將該名男子當場強制驅離，被害店員已於清晨正式提告，警方將依法函送法辦。

航警局保安大隊指出，今天凌晨0時許接獲通報，桃園國際機場第一航廈3樓出境大廳商店街發生激烈爭執，派員趕赴現場調查，發現年約65歲的陳姓男子在消費時，因發票載具設定問題與現場店員產生誤會，不料陳男過程中情緒失控，現場大聲喧嘩並對店員進行言語辱罵，陳男的行為已明顯滋擾機場公共秩序與安寧，警方為維護現場秩序與旅客權益，立即會同桃園機場公司，依據《民用航空法》第119-3條規定，對陳男實施強制驅離。

此外，遭辱罵的店員已於今天清晨6時正式前往航警局保安大隊第一隊提出妨害名譽告訴，警方後續將依法通知陳男到案說明。航空警察局特別呼籲，桃園國際機場為我國重要國家門戶，代表國家形象，民眾在航廈內活動應保持理性，若遇商務或消費糾紛，應透過正當管道理性協調解決。警方強調，對於任何破壞機場秩序、公然辱罵他人或違法滋事的行為，均將秉持零容忍態度嚴正執法、依法究辦，呼籲民眾切勿以身試法。

桃園國際機場第一航廈於今天凌晨發生一起消費糾紛，一名陳姓男子在商店內因發票載具問題與店員發生口角，隨後情緒失控以不雅字眼公然辱罵店員，航警局會同桃園機場公司將該名男子當場強制驅離，被害店員已於清晨正式提告，警方將依法函送法辦。圖／航警局提供
桃園國際機場第一航廈於今天凌晨發生一起消費糾紛，一名陳姓男子在商店內因發票載具問題與店員發生口角，隨後情緒失控以不雅字眼公然辱罵店員，航警局會同桃園機場公司將該名男子當場強制驅離，被害店員已於清晨正式提告，警方將依法函送法辦。圖／航警局提供

發票 載具 店員 桃園機場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

男子搭機失控緊掐鄰座乘客脖子 遭五花大綁在椅子上如木乃伊

飆歧視言論又動粗！美航乘客制伏滋事男子 用束帶膠帶五花大綁

淡水藥師涉對女工讀生下藥 士檢漏夜偵訊今晨聲押禁見

桃園多區超商ATM成詐案提贓熱區 警：地點方便車手最愛

相關新聞

影／為了發票載具 男子桃機失控辱罵店員遭航警強行驅離

桃園國際機場第一航廈於今天凌晨發生一起消費糾紛，一名陳姓男子在商店內因發票載具問題與店員發生口角，隨後情緒失控以不雅字眼公然辱罵店員，航警局會同桃園機場公司，依《民用航空法》將該名男子當場強制驅離，被害店員已於清晨正式提告，警方將依法函送法辦。

高雄男騎車未打方向燈遇警棄車秒鑽巷 喊警「董仔」求饒被測出毒駕

喬姓男子4日凌晨3時20分騎機車行經高市五甲一路，因未打方向燈巡邏員警攔查，喬男卻鑽入窄巷躲避，警方在周邊環繞，發現喬的蹤影下車尾追，喬被後攔截喊警「董仔」求饒，趁隙將毒品吸食器丟棄遭警喝斥，後測出涉毒駕行為。

涉對工讀生下藥稱「測試藥效」 淡水藥師羈押禁見

新北市淡水區某藥局負責人、藥師陳姓男子被控對工讀的一名女大學生下藥，警方發現被害人意識模糊時，陳未協助送醫，反而詢問是否要載她回家，前天搜索拘提他；士林地檢署認為涉加重強制性交未遂等罪嫌重大，有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，昨聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。