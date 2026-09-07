高雄男騎車未打方向燈遇警棄車秒鑽巷 喊警「董仔」求饒被測出毒駕

喬姓男子4日凌晨3時20分騎機車行經高市五甲一路，因未打方向燈巡邏員警攔查，喬男卻鑽入窄巷躲避，警方在周邊環繞，發現喬的蹤影下車尾追，喬被後攔截喊警「董仔」求饒，趁隙將毒品吸食器丟棄遭警喝斥，後測出涉毒駕行為。

鳳山警分局成功派出所員警4日凌晨3時20分許巡邏經五甲一路時，發現44歲喬姓男子騎機車未依規定使用方向燈，喬男見警方靠近攔查，機警地騎車鑽入狹窄巷弄躲避。

由於巡邏車不易進入巷內，警方在周邊道路巡繞，果然不久後又發現喬男蹤影。喬男見警方又追上立即拔腿逃跑，警方遂下車徒步追趕，將喬攔下。

過程中，喬男趁隙將毒品吸食器丟往路旁，試圖湮滅物證，被警方當場發現喝斥。警方懷疑喬毒駕，經同意後實施唾液毒品檢驗，結果呈甲基安非他命陽性反應，依法拘捕，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦。

另喬男未打方向燈依違反道路交通管理處罰條例第42條處以1200元至3600元罰鍰；毒駕行為則依同法第35條，處以1萬8000元至12萬元罰鍰，並當場移置機車保管，吊扣駕照1年至2年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

喬姓男子4日凌晨騎機車行經高市五甲一路，因未打方向燈員警發現攔查，喬卻鑽入窄巷棄車躲避，後被警攔截查出涉毒駕行為。記者石秀華／翻攝

喬姓男子4日凌晨騎機車行經高市五甲一路，因未打方向燈員警發現攔查，喬卻鑽入窄巷棄車躲避，後被警攔截查出涉毒駕行為。記者石秀華／翻攝