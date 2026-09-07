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涉對工讀生下藥稱「測試藥效」 淡水藥師羈押禁見

聯合報／ 記者李隆揆黃子騰／連線報導

新北市淡水區陳姓<a href='/search/tagging/2/藥師' rel='藥師' data-rel='/2/239260' class='tag'><strong>藥師</strong></a>老闆對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區陳姓藥師老闆對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水區某藥局負責人、藥師陳姓男子被控對工讀的一名女大學生下藥，警方發現被害人意識模糊時，陳未協助送醫，反而詢問是否要載她回家，前天搜索拘提他；士林地檢署認為涉加重強制性交未遂等罪嫌重大，有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，昨聲押禁見獲准。

據調查，被害女子在陳的藥局打工近一年，上月廿六日目擊陳打開她水杯，後來喝水發現味道苦澀且呈白色混濁狀、杯底留有粉末，出現頭暈、心跳加快、意識模糊，陳提議載她返家，她拒絕後自行返家即斷片，廿八日由家人陪同帶水杯報案。

警方初篩飲水有苯二氮平類陽性反應，廿九日搜索藥局發現監視器被格式化疑滅證，透過雲端及手機備份發現陳對女子水杯投放藥物動作的影像，陳坦承下藥，稱只是想測試過期藥物藥效，警詢後依毒品罪嫌函送。

士檢獲悉認為嚴重危害他人生命、身體安全，且引發社會高度關注，主動分案調查，四日令陳限制出境、出海，前天指揮警方拘提陳，搜索陳的藥局及住處，查扣手機、電腦主機、電子儲存裝置、監視器及藥品進貨資料，訊後認陳涉嫌欺瞞使人施用第三級毒品、加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂、傷害等罪，昨聲押禁見。

士林地方法院認定，陳涉犯毒品、傷害等罪嫌重大，有事實足認有滅證行為，有證人尚未到案，裁定羈押禁見。

新北市淡水區陳姓藥師老闆對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，女學生水杯內的藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區陳姓藥師老闆對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，女學生水杯內的藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝

工讀生 藥師 藥局 聲押 猥褻

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