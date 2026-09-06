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藥師對女大生下藥辯「測試藥效」 士林地院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓藥師遭控對藥局工讀生下藥，檢警近日搜索拘提，認陳涉嫌欺瞞使人施用第三級毒品等罪，且有逃亡、滅證、勾串、反覆實施之虞，訊後向法院聲請羈押，法院今下午開庭審理，認本案確有羈押原因及必要，裁定羈押禁見。

士林地院表示，法官訊問後認定，依卷證資料足認陳涉犯毒品危害防制條例「欺瞞使人施用第三級毒品」、刑法傷害等罪，嫌疑重大；所涉犯罪為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有事實足認陳有滅證行為。

本案尚有證人尚未到案說明，以證人與陳的關係，若陳在外，也有事實足認有勾串證人之虞，足認本案確有羈押原因，且無從以具保等其他替代手段避免，而認有羈押必要，裁定羈押、禁止接見通信，但不禁止收受物件。

士林地檢署指出，新北淡水某藥局負責人、陳姓藥師，近日遭控對店內工讀的女大生下藥，檢方獲悉後認已嚴重危害他人生命、身體安全，且引發社會高度關注，主動分案、指派毒品專組檢察官指揮新北市警方展開追查。

檢警9月4日晚間令陳姓被告限制出境、出海，9月5日上午搜索陳位於淡水區的藥局及住處，查扣手機、電腦主機、電子儲存裝置、監視器、藥品進貨資料等事證，並拘提陳到案。

檢方漏夜偵訊後，認定陳涉嫌欺瞞使人施用第三級毒品、加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂、傷害等罪，罪嫌重大且所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有逃亡、滅證、勾串證人、反覆實施之虞，今凌晨向法院聲請羈押禁見。士林地院今早3時許接獲檢方送交陳及相關案卷，今天下午1時45分開羈押訊問庭。

據悉，被害女子在陳的藥局打工近1年，8月26日目擊陳打開她的個人水杯，後來喝水時發現味道苦澀且呈現白色混濁狀、杯底留有粉末，不久出現頭暈、心跳加快、意識模糊等狀況。

陳提議載送女子返家，女子拒絕、自行返家後即「斷片」，隔日精神狀況仍差，8月28日帶著水杯向警方報案，相關證物初篩驗出苯二氮平類（BZD）陽性反應；檢警搜索拘提時，發現藥局內監視器遭格式化，疑刻意滅證，仍透過陳的雲端、手機備份發現陳對女子水杯動手腳畫面，陳雖坦承下藥，但稱只是想測試過期藥物藥效。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

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