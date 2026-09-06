淡水已婚藥師對女大生下藥 「要載妳回家嗎」成聲押關鍵

新北市淡水一間藥局負責人陳姓藥師，26日晚間對工讀的女大生的水壺下藥，見女大生意識模糊竟還詢問是否要載她回家，所幸女大生機警立刻返家。檢警昨天拘提陳男，複訊後認定陳罪嫌重大，有逃亡滅證、勾串證人、反覆實施之虞聲請羈押禁見。

據了解，在藥局打工的女大生上月（8月）26日晚間喝了水壺的水後，出現心跳加快、意識模糊、頭暈等症狀，藥局負責人陳男還詢問是否要載她回家，女大生拒絕後立即搭車返家，事後發覺情況不對勁由家人陪同報案。

警方化驗女大生水壺內的飲水，以苯二氮平類（BZD）試劑初篩呈陽性反應，29日持搜索票查扣藥局監視器影像，發現陳男有投放藥物的動作，但陳男僅承投入過期藥物，要用來測試藥性，強調絕非投入FM2，警詢後將他依毒品罪嫌函送。

但案發後陳男不斷對外辯稱只是開玩笑，檢察官認已嚴重危害他人生命、身體安全，引發社會高度關注主動分案調查，並指揮淡水分局組成專案小組追查。為釐清案情並保全證據，專案小組4日晚間令陳男限制出境、出海，昨天（5日）上午搜索陳位於淡水區的藥局及住處，查扣手機、電腦主機、電子儲存裝置、監視器、藥品進貨資料等事證，依法拘提陳到案。

據了解，專案小組認為陳男見女大生出現意識模糊、頭暈狀況後，竟不是立即送醫，反而出言詢問是否要載她回家，已涉犯欺瞞使人施用第三級毒品、加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂、傷害等罪，檢察官認為陳罪嫌重大，有逃亡滅證、勾串證人、反覆實施之虞，今晨向法院聲請羈押禁見。

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新北市淡水區陳姓藥師老闆對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，女學生水杯內的藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝