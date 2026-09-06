他發文「警方銷毀毒品可能用精鹽替代」遭南警社維法移送 法院：不罰

江姓男子在網路發布「警方進行毒品銷毀時，可能使用高級精鹽替代」貼文，遭台南警方依違反社會秩序維護法移送；法院認為，江是閱讀「調查局爆集體包庇毒品調包」新聞報導後，為表達自身意見藉社群平台抒發個人意見，難認已達影響公共安寧，裁定不罰。得抗告。

裁定指出，台南市警善化分局今年6月11日晚間10時許網路巡邏時，發現江姓男子在台南市住處使用個人帳號於社群平台Threads公開發布貼文；警方認定江未經查證，散布假訊息、不實謠言，足以影響公共安寧，依社會秩序維護法第63條第1項第5款移送台南地院新市簡易庭。

法院說明，散佈謠言，足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；「謠言」內容須足使聽聞者心生畏懼與恐慌，而導致公共秩序大亂，影響社會安定，行為人除客觀上須捏造不實事實散發傳布於公眾外，主觀上亦須有影響公共秩序及安寧違序故意，始構成本條項款非行。

法院表示，江姓男子發布內容為「說個冷知識：許多查扣的東西，只要具有市場價值，它的最終歸宿還是市場，查扣的時候是依托咪酯，送焚化爐銷毀的時候可能就是高級精鹽」；警詢時供稱「根據以往各大主流媒體報導公布案例，近10年都有警方、調查局調包毒品的報導，用麵粉、精鹽、檸檬酸調包毒品」。

江稱「所以我提出質疑，因為並沒有第三方公正單位在旁佐證是否為毒品，我覺得警方應用更嚴謹的方式銷毀」；江的貼文附上媒體報導，標題為「假銷毀、長期勾結黑幫販毒，調查局爆集體包庇毒品調包」的網路新聞連結，發布「有時真的覺得對我們台灣法務系統蠻失望的」等文字。

法院認為，江基於網路新聞媒體報導案例，為表達自身意見而發布貼文，是否並無事實根據而憑空捏造，已屬有疑；貼文雖影射警方查扣毒品後，未確實銷毀，而是調包後流入不法交易市場，此僅為江閱覽特定媒體報導案例後，就警察查扣毒品後具體處理方式，提出質疑，而藉網路平台抒發個人意見。

法院認定，江的貼文內容可能使部分閱覽者感到不悅，然並未有進一步散布足使一般聽聞者產生畏怖或恐慌言論或文字，或使瀏覽者易於聯想、煽動或蠱惑他人產生明顯而立即危險，縱有人誤信為真，亦難認足以使其心生畏懼或引發恐慌等負面心理，難認貼文已達影響公共安寧程度，與社維法規定構成要件不符，諭知不罰。

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