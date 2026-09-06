鎢業董座命案家屬認為疑點重重 屏檢：偵查中任何線索歡迎提供

屏東縣枋寮鄉京沅鎢鈷資源公司董事長黃男7月24日在家中遭人殺害，警方查出是離職員工34歲林男犯案。有媒體報導家屬質疑案件疑點重重，亡者托夢告知真凶未歸案。屏東地檢署表示，對於家屬投書意見，全案仍在偵辦中，若有任何線索及事證均歡迎提供。

媒體自由時報報導稱，黃男家屬嚴正澄清，嫌犯林男與死者無私交，更未曾在黃男家中工作，僅是過去因偷竊纜線離職的前員工，家屬痛心案件背後疑點重重，亡者托夢告知真正的凶手未歸案。

屏東地檢署指出，全案在第一時間即由檢察官成立專案小組積極偵辦，關於家屬投書意見，相關嫌疑人及涉嫌情節在偵辦之初即掌握，全案尚在偵查中，如有任何線索及事證均歡迎提供，檢方必毋枉毋縱積極調查釐清。

枋寮警分局強調，專案小組偵辦進度持續不放過任何可疑跡證與共犯，犯嫌已聲押在案，對於家屬提及案情的關切表示尊重，也會持續擴大比對查處，毋枉毋縱，除惡務盡。此案後續持續配合屏東地檢署依法偵辦，秉持客觀、公正立場，查明相關事證，以釐清案件全貌。

屏東京沅鎢鈷資源公司董事長黃男在家中遭殺害，檢警查出離職員工林男犯案，但家屬質疑真凶未落網，疑點重重。聯合報系資料照