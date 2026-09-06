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警淪詐團內應 重判2年4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

苗栗縣警大湖分局警員高子勛和詐騙集團交好，得知分局查緝車手，竟通風報信、洩漏檢舉民眾情資，苗栗地院依二個洩密罪判他一年徒刑，但緩刑四年。台中高分院二審痛批高「公然出賣同僚執法行動，淪為詐團內應」，撤銷原判決，改依幫助主持、指揮犯罪組織判他二年四月徒刑。

檢警調查，綽號「東哥」的男子招募賴姓、詹姓男子及徐姓少年等多人加入詐團，前年十一月在臉書進行投資詐騙，超商店員拍下車手照片檢舉。卓蘭分駐所所長十二月廿七日獲報，在公務LINE群組傳「超商領錢疑似車手，請所內開一輛私家車在外等」。

高子勛休假時看訊息，向「東哥」通報，傳送檢舉照片，讓詐團掌握警方將盤查車手。

另名詐團成員致電高，高再洩密並警告「倉庫如有不該出現的東西就收一收」，詐團隨即轉移資金。

大湖分局循線調查徐姓少年及友人，友人在LINE群組稱「找來我家了」，高傳訊「Kuga的偵防車」、「大湖偵查隊」，揭露偵查隊辦案。

苗栗地檢偵訊，高辯稱只是幫朋友，檢方認為他違背職責、阻撓追查。高遭拘提仍避重就輕，到罪證明確才坦承。苗院以高犯後認罪、無前科等理由，判一年徒刑、緩刑四年。

檢方上訴，並於二審主張高子勛另涉犯幫助主持、指揮犯罪組織罪嫌。

台中高分院指高身為警員卻知法犯法，淪為詐團內應，改判二年四月刑。

詐團 苗栗 詐騙集團

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