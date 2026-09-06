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高院推翻無罪 騎士超速撞死闖紅燈婦改判6月

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

周姓男子騎機車行經台北市大安區路口，超速撞死闖紅燈的黃姓婦人，台北地方法院根據鑑定報告，認定即便周未超速仍煞車不及，判無罪。檢方上訴，台灣高等法院直指遵守速限雖無法避免碰撞，但能增加反應時間並減緩衝擊力道，鑑定報告也證實超速有加重傷害可能，改依過失致死罪判六月徒刑。

周二○二二年九月廿六日上午九時許，騎車沿新生南路一段外側車道往北行駛，行經忠孝東路三段路口時，黃婦突然自路中央公車候車月台闖紅燈橫越馬路，周煞車不及撞上，黃婦因蜘蛛膜下出血等傷勢，送醫不治。

「她突然從公車候車亭走出來！」周稱公車候車亭遮擋視線，黃婦突走出致他反應不及。律師辯護，指就算依速限時速五十公里行駛也無充足時間煞停，超速與事故結果無因果關係。

一審委託逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心分析，依監視器畫面分格換算，黃婦自進入車道至遭撞擊僅約一點七至一點八秒，而周碰撞前平均時速達七十一公里，機車煞停需二點六九秒，若包含認知反應時間一點二五秒，完全煞停需三點九四秒。

法官推算，縱使周以時速五十公里行駛，黃婦留在車道的時間按比例換算，至多僅二點四至二點六秒，而機車煞停需一點八九秒，加上認知反應時間，總煞停時間仍需三點一四秒，仍難避免碰撞。一審援引最高法院判決，認定過失責任成立須以「具備結果迴避可能性」為前提，周無足夠時間煞停，認定超速與死亡無因果關係，判無罪。

檢方上訴，高院指行人穿越道專為行人畫設，依道路交通安全規則規定，綠燈時車輛仍應讓行人先行，駕駛人應注意行人穿越道動態及有無行人穿越。

道路交通管理處罰條例二○二三年修法，將「行經」行人穿越道擴大為「行近」，行人不必完全踩踏在斑馬線上，只要行走鄰近處，就有優先路權。

高院強調，速限內行駛雖無法避免事故，卻能拉長反應距離、減緩衝擊力道與傷勢，鑑定報告指出，超速確有加重傷害的可能，不能因此認定無過失責任。因周嚴重超速，否認犯行也未與被害家屬和解，高院改判六月徒刑且不予緩刑。

闖紅燈 騎士 速限

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