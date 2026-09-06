最重廢照 淡水藥師涉對工讀女大生下藥

淡水某藥局藥師涉持民眾回收的鎮靜安眠藥物，在工讀女大生水壺內下藥。圖為鎮定劑、安眠藥等管制藥品。聯合報系資料照

新北市淡水區某藥局陳姓藥師涉嫌對店內工讀的女大學生下藥，警方已將藥師函送地檢署偵辦，該名藥師接受媒體採訪時，聲稱下藥舉動是「開玩笑」，引發熱議；衛福部醫事司指出，依已知訊息，該藥師已涉違反藥師法、藥事法等四項規範，若查證屬實，最重可依藥師法第廿一條之一廢止藥師證書。

警方調查，被害的女大學生在該藥局打工擔任藥師助理已將近一年，八月廿六日目擊五十歲陳姓藥局老闆打開她的私人水杯，當下並沒有太多聯想，直到後來喝水發現味道苦澀，且水呈色白混濁、杯底留有粉末殘劑，飲用後不久開始頭暈、心跳加速、意識模糊，才察覺有異。

陳姓藥師當時提議要載送她回家遭拒，女大生自行返家後直接「斷片」，隔天精神狀況仍然很差。八月廿八日帶著水杯向淡水警分局報案，員警以苯二氮平類（ＢＺＤ）試劑初篩呈陽性反應，懷疑是ＦＭ２、一粒眠或強效鎮靜安眠藥、抗焦慮藥物，分屬於三、四級管制毒品。

警方八月廿九日前往藥局搜索，發現店內監視器被刻意格式化企圖滅證，警方透過雲端和陳姓藥師的手機備份，找到關鍵畫面，監視器拍到陳男對女工讀生的水杯投放藥物，隨即查扣影像檔案。陳男坦承下藥，供稱是客人拿到店裡回收的過期藥物，放進工讀生的水杯只是為了「測試藥效」。而陳男後續接受媒體採訪，稱這僅是「開玩笑」。

藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，藥師身為藥事專業人員，明知藥物作用卻做出如此行為，若案情屬實，主張廢除他的藥師執照，並要求新北市藥師公會主動提案懲戒。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，本案已涉及藥師法、藥事法、毒品危害防制條例及管制藥品管理條例，目前檢警已介入偵辦。由於藥師個人行為及藥局管理均涉及行政規範，衛福部預計九月七日行文新北衛生局，要求前往現場稽查，了解藥師是否涉及違反藥師倫理。

新北市衛生局回應，前天已派員前往稽查，經查藥局相關缺失包括有藥師調劑後未於處方箋簽名蓋章、民眾領取管制藥品未於管制藥品專用處方箋簽名領用等缺失，涉違反藥師法及管制藥品管理條例等規定，後續將依法裁處。