回收藥遭私用 去年339家次涉違規

新北市淡水區爆出某藥局藥師，涉嫌持民眾回收的鎮靜安眠藥物於工讀女大生水壺內下藥；衛福部食藥署指出，苯二氮平類藥品多屬第三、四級管制藥品，依「管制藥品管理條例」規定，領有管制藥品登記之業者及機構，應在業務處所設置簿冊登載收支、銷毀、減損等情形並定期申報，去年共查獲三三九家次違規。

食藥署管藥組副組長張志旭表示，苯二氮平類（ＢＺＤ）等管制藥品限供醫藥及科學上需用，非相關用途使用即屬於毒品，且管制藥品皆屬醫師處方用藥，不得私下流通交易或贈送，民眾如有疾病所需，須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應。倘若私下流通交易或贈送，則涉違反毒品危害防制條例，將交由檢警調等緝毒機關偵辦。

ＢＺＤ類藥品具有抗焦慮、鎮靜安眠作用，也有成癮及濫用風險，因此長期被食藥署列為管制藥品。開業藥師李懿軒表示，此次涉案藥師疑似將民眾送至藥局回收的ＢＺＤ類藥物，對女大生下藥。

依照規定，藥局在協助回收藥品後須如實登載，再送交當地衛生局，摻入染劑後統一銷毀，不過，民眾送回藥局的藥品種類、數量不一，實際顆數也難以逐一掌握，確實難以確認是否有個別藥師會私自留下回收的管制藥品，甚至挪作他用。

張志旭說，依「管制藥品管理條例」第廿八條規定，領有管制藥品登記證者之業者及機構，應設置簿冊，詳實登載管制藥品每日之收支、銷燬、減損及結存情形，並定期申報，食藥署及地方衛生局每年進行業者及機構之管制藥品實地稽核，防止管制藥品流於非法使用，一一四年實地稽核機構及業者共一萬二二八八家次，查獲三三九家次違規，比率為百分之二點七六，後續也將持續查核。