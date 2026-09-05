還稱是測藥效！淡水某藥局老闆對工讀女大生下藥 殘劑驗出毒品反應

新北市淡水區某藥局負責人陳姓藥師涉嫌對店內打工的女大學生下藥，還稱是玩笑拿工讀生測試過期藥效，警方從殘劑驗出毒品反應，依法完成扣押與初篩蒐證，警詢後已依違反毒品危害防制條例函送士林地檢署偵辦。

被害的女大學生在該藥局打工擔任藥師助理已將近1年，8月26日目擊50歲陳姓藥局老闆打開她的私人水杯，但沒太多聯想，後來喝水發現味道苦澀且呈色白混濁、杯底留有粉末殘劑，不久後開始頭暈、心跳加速、意識模糊。

老闆當時提議要載送她回家遭拒，女生自行返家之後直接「斷片」，隔天精神狀況仍然很差。28日帶著水杯向淡水警分局報案，員警以苯二氮平類（BZD）試劑初篩呈陽性反應，懷疑是FM2、一粒眠或強效鎮靜安眠藥、抗焦慮藥物，分屬於三、四級管制毒品，隨即向法院聲請搜索票。

警方29日前往藥局執行搜索，發現店內監視器已被刻意格式化企圖滅證，員警仍透過雲端和陳姓藥師的手機備份，找到關鍵畫面，監視器拍到陳男對女工讀生的水杯投放藥物，隨即查扣影像檔案。陳男坦承下藥，供稱是客人拿到店裡回收的過期藥物，放進工讀生的水杯只是為了「測試藥效」。

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新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝