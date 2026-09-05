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淡水藥師涉嫌對女大工讀生下藥 新北衛生局：最重可廢除藥師證書
新北市淡水區某藥局藥師驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方日前獲報持票搜索，查扣到下藥監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應，事後藥師竟辯稱是開玩笑拿來測試過期藥物，警方已將藥師函送地檢署偵辦。新北衛生局表示，針對藥師疑似下藥行為，警方已介入調查，後續如刑事判決確定，可將行為藥師移付藥師懲戒委員會懲處，最重可廢除藥師證書。
警方調查，受害女大生就讀淡江大學大四，在該藥局打工擔任藥師助理近一年，上月26日曾看見50歲的陳姓藥師曾打開她的水壺，當時她沒多想後來喝水發現味道苦澀，且杯底有粉末殘劑，不久出現頭暈、心跳加速、意識模糊等症狀，藥師還表明要載她回家被她拒絕，她返家後就立即斷片，隔天便向警方報案。
新北衛生局表示，此案警方已介入調查並依毒品危害防制條例函送法辦，後續如刑事判決確定，可將行為藥師移付藥師懲戒委員會進行懲處。
此外，衛生局昨日也派員前往稽查，經查藥局相關缺失包括有藥師調劑後未於處方箋簽名蓋章、民眾領取管制藥品未於管制藥品專用處方箋簽名領用等缺失，涉違反藥師法及管制藥品管理條例等規定，後續將依法裁處。
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