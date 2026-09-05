藥師涉下藥女大生 衛福部指已涉4違法事項：若屬實最重廢藥師證書

新北淡水一名女大學生在藥局打工，日前以私人水壺飲水時，發現味道苦澀且呈白色混濁，隨即頭暈、意識模糊，懷疑被下藥。警方在水中驗出管制藥品成分。圖／中央社（翻攝畫面）

新北市淡水區某藥局負責人陳姓藥師，涉嫌以病人回收的BZD成分鎮靜安眠藥品，對大四的女學生助理下藥，目前檢調已介入偵辦。衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，該名藥師涉及藥師法、藥事法、毒品危害防制條例及管制藥品管理條例，下周一將行文新北市衛生局前往稽查，若確實有相關違規事證將依法處分，最重可依藥師法21-1條廢止其證書。

新北市淡水區驚傳有藥局負責人對打工、擔任藥師助理的女大學生下藥，他昨天接受媒體採訪竟辯稱是測試過期藥物的藥性、開玩笑，警方日前接獲報案已查扣監視器畫面，藥物殘劑也驗出毒品反應，全案函送地檢署偵辦。

劉玉菁表示，因涉及毒品危害防制條例及管制藥品管理條例，目前檢警已經介入偵辦。不過藥師本身行為及藥局管理上有漏洞，這部分涉及藥師法及藥事法。下周一將發文新北衛生局前往實地稽查，了解藥師是否有違反藥師倫理或是因藥師身分持有藥品等情事，如果衛生局判定屬實，會盡快召開懲戒委員會，最重的處分可以依藥師法21-1條廢止其證書。

另外藥局本身管理上的問題，劉玉菁說，包含藥品及相關管理都有個別規範，這部分衛福部在都有一套嚴格管理規範，會再依照相關事證等內容來進行後續處分。

針對下周一前往稽查被外界認為會不會有毀滅事證之嫌，劉玉菁表示，行政機關的確可以比司法機關處分更加快速，不過仍要待衛生局現場稽查後，認定違反哪些規範都是講求證據，因此還是要按照行政程序進行，相信地方衛生局查核技巧及經驗，並與警察機關共同合作。