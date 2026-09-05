藥局老闆涉下藥…前工讀生痛揭疑性騷言行、問對砲友想法 自責未求助

新北市淡水區1間藥局的陳姓負責人涉嫌對工讀的女大學生下藥案，引起關注。Threads上有網友PO出1名疑似也曾在該藥局打工的女性自白，內容透露她多次遭老闆疑似性騷擾言行，包括問她對「砲友」的想法，甚至她離職後去買藥，對方握住她的手，還將她的頭靠向自己的胸膛，「看到新聞的那一刻，那些畫面還是全部回來了，連同那股噁心感一起。很噁，真的很噁」。

疑似曾在該藥局同樣擔任藥師助理的工讀生，透過友人在Threads發聲，內容指出，她曾任職近1年，老闆起初態度正常、親切，後來從拍肩膀提醒，進展為撫摸肩背，還評論她的胸部，說她穿不同衣服時胸部看起來的變化，「或說妳們胸部大的女生就是怎樣怎樣」。

一次她在整理倉庫時，老闆突然來問她對「砲友」有什麼想法、性和愛是不是可以分開，要打烊時問「那妳要陪我嗎？」作勢牽她的手，她拒絕後趕快離開。有次聊到健身話題更摸她的大腿。

她透露，很多時候她不知道該怎麼反應，懷疑自己太敏感、想太多。後來她不想鬧僵而離職，偶爾回去領藥、買東西。但今年她去買藥時，提及工作壓力、失眠。對方重複問「是嗎？妳怎麼了？」還趁機握住她的手，甚至把她的頭靠向他的胸膛。她立刻將人推開，拿藥離開，之後不曾再去。「因為我怕遇到他、怕看到他的臉，那種不舒服的感覺我到現在都還記得」。

她表示，因為沒有錄音等證據，害怕走法律程序要再次面對，於是選擇逃避，但這次看到新聞讓她很難過，「如果當初的我勇敢一點、如果當初有選擇求助，是不是事情可能會有所不同？」尤其看到老闆受訪稱把被害人當妹妹，朋友，覺得很諷刺，因為她也聽過類似的話。以為笑笑帶過就沒事，以為離職了就結束了，以為不再踏進那間店就可以忘記。結果看到新聞的那一刻，那些畫面還是全部回來了，連同那股噁心感一起。很噁，真的很噁。