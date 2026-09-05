淡水藥師涉對工讀女大生下藥 藥師全聯會怒了：主張廢除執照

新北市淡水區某藥局負責人陳姓藥師，涉嫌以病人回收的BZD成分鎮靜安眠藥品，對大四的女學生助理下藥，目前檢調已介入偵辦。藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜說，經全聯會內部討論後，已決議行文要求新北市藥師公會完整了解案件來龍去脈，如案情屬實，將依程序送懲戒委員會，全聯會對此事絕不包庇縱容，「我主張廢除他的藥師執照」。

黃金舜說，陳姓藥師身為藥事專業人員，了解藥物專業知識，竟對自家工讀身做出如此行為，非常不應該，藥師公會全聯會絕不包庇，除將行文新北市藥師公會，在釐清案情來龍去脈後，將案件移送新北市衛生局啟動懲戒機制，若未來案件送至衛福部懲戒委員會複審，他身為委員會成員之一， 一定會大力發聲，建請委員會不惜廢除其藥師執照。

藥師公會全聯會副秘書長李懿軒說，全聯會絕不容忍任何以藥品傷害他人的行為，絕大部分藥師對管制藥品均抱持高度專業且具法律責任，本案屬個人違法，且因案件已涉及刑事責任，已由司法介入調查，如查證案情屬實，全聯會對此案保持「毋枉毋縱」態度，支持依法追究，並由地方藥師公會移付懲戒，依「藥師法」規範，移付懲戒藥師，最重可廢除其藥師證書。

廢除藥師證書為最重懲戒處分，李懿軒說，藥師證書被廢除後，便無法再擔任藥師，第二重的處分為廢除執業執照，讓此人保有藥師身分，但無法實際執業，其次，委員會也可做出勒令停業1個月至1年以下，對其執業權益做出限制。近年遭懲戒藥師，多數為虛報健保等相對輕微的案例，少有涉及不尊重他人身體案件。

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