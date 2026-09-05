藥局老闆涉下藥女大生還詭辯 醫師驚呼太可怕：萬一鬧出人命呢？

新北市淡水區有藥局負責人涉嫌在藥局工讀、擔任藥師助理的女大學生的水壺下藥，他昨天接受媒體採訪時辯稱只是開玩笑。警方上周接獲報案後搜索查扣監視器畫面，並在受害者水壺的藥物殘劑驗出毒品反應，全案函送地檢署偵辦。奇美醫院神經科系加護病房主任陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書粉專表示，這也太可怕了吧？萬一鬧出人命呢？

受害人是大四女學生，她報案時稱，8月26日目睹50歲陳姓老闆打開她的私人水壺，當下沒有多想，但後來喝水發現味道苦澀且呈白色混濁、杯底有粉末殘劑，不久出現頭暈、心跳加速、意識模糊等症狀。對方還說要載她回家，她拒絕後自行返家直接「斷片」，隔天精神仍很差，隔兩天帶水壺向警方報案。

陳志金表示，病人拿來回收的藥，藥師沒有依法處理，而是自己留存下來。辯稱以為過很久了沒有藥性，拿來加入員工的水杯，說是「惡作劇」？結果水中被驗出苯二氮平類BZD（安眠藥）。接受採訪時自己都說「好像是精神科的藥」。無論是什麼藥，身為一位專業藥師，都不應該拿來這樣惡作劇吧？

他說，更何況，身為藥師，辯稱不知道是什麼藥，卻敢拿來「惡作劇」。這也太可怕了吧？萬一鬧出人命呢？採訪最後，還委屈的說自己「不應該和員工有太多的互動」。「試問，有哪一位員工會希望老闆有這樣的互動？任誰看了這則新聞，都很難相信這樣的說法吧？」

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