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境外入侵！中科院遭駭 隱瞞被踢爆

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰馬瑞璿張宏業／台北報導

<a href='/search/tagging/2/中科院' rel='中科院' data-rel='/2/137645' class='tag'><strong>中科院</strong></a>第一時間否認遭<a href='/search/tagging/2/駭客' rel='駭客' data-rel='/2/104701' class='tag'><strong>駭客</strong></a>入侵，稱「應非外力侵入性惡意修改程式之駭侵行為，屬Agent工具使用分級權限設定未臻完善」。圖／截自中科院網站
中科院第一時間否認遭駭客入侵，稱「應非外力侵入性惡意修改程式之駭侵行為，屬Agent工具使用分級權限設定未臻完善」。圖／截自中科院網站

負責武器研發的中山科學研究院首度傳出遭駭客入侵。國民黨立委王鴻薇接獲檢舉，中科院採購資訊系統從當天凌晨起大量發送兩百多封採購通知信給廠商，中科院第一時間稱「ＡＩ網路安全偵測代理人」測試時越權所致，而數位發展部初步調查打臉中科院，直指系統「遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令」。王鴻薇說，代表中科院系統可能已遭外部駭客入侵。

此外，據了解，調查局在八月底掌握中科院採購網系統疑遭駭客入侵，初步查訪時，中科院聲稱是在測試系統，但調查局傾向認為與駭客有關，「但內部系統有無遭破解或登入」，須進一步查明，目前由台北市調查處立案調查。

而在王鴻薇將消息曝光後，中科院昨天承認說，原程式開發商為方便管理，內藏隱蔽排程管理介面，但「遭境外ＩＰ破解」並觸發特定排程指令；但並無其他資訊外洩，已要求在外網系統增設限流與自動封鎖等功能。

全案起於八月廿八日，王鴻薇日前接獲檢舉，中科院採購資訊系統從當天凌晨起，大量發送兩百多封採購通知信給廠商。王鴻薇說，中科院辯稱是自研「ＡＩ網路安全偵測代理人」測試時越權所致；但根據數發部提交給她的公文，中科院採購網內含開發商為方便維運所設的隱蔽管理頁面，因遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令，導致重新對供應商發送過往詢價案件通知函。

中科院是我國最重要的國防科技研發與生產製造機構，早年產品包括「雄風」、「天弓」、「天劍」等各型飛彈以及ＩＤＦ經國號戰機等武器裝備。改制為行政法人後，依然負責國防科技研發，以及國內外科技的合作。近年也投入各項無人載具、ＡＩ人工智慧等領域，負責執行國防採購，在勇鷹高教機等軍方採購案中擔任主合約商。

王鴻薇質疑，中科院身為法定Ａ級資安責任機構，掌握國防廠商資料，事發後卻掩蓋遭駭事實，矇騙國會與國人。要求國防部、數發部及國安局徹查，釐清被破解了什麼，如何挽救。

中科院 王鴻薇 登入 駭客 數發部

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