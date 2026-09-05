代管長輩帳戶 應留授權紀錄

手足遠赴國外，家人代管父母帳戶也可能引發財產糾紛。台中陳姓女子持父親存摺、印章，趁胞弟旅居大陸提領二百多萬元，辯稱依父親指示支付醫藥費、還債，因偽造文書遭判刑一年。法界指出，長輩晚年財產管理也常衍生糾紛，「持章提領」不等於可任意支配，代管帳戶應留存授權紀錄，避免親情變調。

二○一一年陳姓男子赴大陸前開立帳戶，將存摺、印章交父親保管，固定匯款提供生活費，陳男胞姐於二○二二年六度盜蓋印章、偽簽署名，臨櫃領取二三二萬元。陳男隔年返台發現帳戶遭掏空，查詢發現是自家人所為，憤而提告。

法院調閱家庭會議錄音及養護中心影片，發現陳女曾向父親抱怨財產分配不公，認定父女關係不佳，難認父親同意她動用存款，依偽造私文書罪判刑一年，目前上訴二審。

律師曾艦寬指出，長輩晚年財產若須子女代管，可事先向銀行辦理書面授權，明確設定代領權限及金額限制；若生前曾資助特定子女購屋、創業或分家，也可透過書面、錄音、錄影等方式留下紀錄，必要時依民法「歸扣」制度納入遺產分配計算，避免因財產性質認定不一對簿公堂。前法官江彥儀表示，金融機構取款憑條屬「私文書」，即使持有存摺、印章，若未獲帳戶所有人明確授權，擅自蓋章、填單提領，仍可能涉及偽造文書、詐欺取財。

江彥儀提醒，不能以「一家人」或「支付父母養護費」作為免責理由，若無法證明獲得授權，擅自動用他人帳戶仍可能負刑責。

心理專家建議，高衝突手足不宜只靠「一家人」私下協調，應找律師、社工或警方介入；財產傳承除法律分配，也要照顧家人感受，若缺乏溝通，原本留給子女的保障，恐成撕裂親情的未爆彈。

若長輩年事已高或認知功能退化，可透過「意定監護」指派適當的監護人或「安養信託」等制度，降低手足因私自挪用存款對簿公堂風險。

精神科醫師楊聰財表示，手足爭產表面上是房子、存款之爭，背後往往是「父母比較愛誰」、「誰付出比較多」的爭端，若要避免子女反目，除提前規畫財產，也應說明分配理由，避免子女將財產多寡直接解讀為父母的愛。