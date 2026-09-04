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影／淡水藥局老闆對工讀女大生下藥驗出毒品陽性 竟稱測試藥效
新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應，老闆竟大言不慚辯稱拿工讀生測試過期藥物，警方已將案件函送地檢署偵辦。
此案發生在8月26日，被害人是淡江大學升大四女學生，已在該藥局打工擔任藥師助理將近1年，聲稱當天曾看見50歲陳姓老闆打開她的私人水壺，但沒多想，後來喝水時發現味道苦澀且呈白色混濁、杯底有粉末殘劑，不久後開始出現頭暈、心跳加速、意識模糊等症狀。
據稱老闆當時還提出要載她回家，女生拒絕後自行返家，之後直接「斷片」，隔天精神狀況仍然很差。28日帶著水壺向警方報案，員警以苯二氮平類（BZD）試劑初篩呈陽性反應，懷疑是FM2、一粒眠或強效鎮靜安眠藥、抗焦慮藥物，分屬於三、四級管制毒品，隨即向法院聲請搜索票。
淡水警分局29日前往藥局執行搜索，發現監視器錄到藥局陳姓負責人對工讀生的水壺投放藥物，隨即查扣影像檔案，男老闆坦承下藥，但沒說清楚是什麼藥，且辯稱只是把過期藥品放進水壺裡「測試藥效」。
事後女學生的親友對此說法極度反彈，氣憤指誰會拿女員工的身體測試藥效，「這種鬼話到底是想騙誰？」被害人則說男老闆平時就曾對她有過不當肢體接觸，當時以為是櫃台空間狹小，沒有想太多。
淡水警分局說，全案已依法完成扣押與初篩蒐證，警詢後依違反毒品危害防制條例、性騷擾防治法函送士林地檢署偵辦。今天藥局老闆接受媒體採訪，供稱下藥行為只是開玩笑，被認為並無任何悔意。
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