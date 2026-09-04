影／淡水藥局老闆對工讀女大生下藥驗出毒品陽性 竟稱測試藥效

新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應，老闆竟大言不慚辯稱拿工讀生測試過期藥物，警方已將案件函送地檢署偵辦。

此案發生在8月26日，被害人是淡江大學升大四女學生，已在該藥局打工擔任藥師助理將近1年，聲稱當天曾看見50歲陳姓老闆打開她的私人水壺，但沒多想，後來喝水時發現味道苦澀且呈白色混濁、杯底有粉末殘劑，不久後開始出現頭暈、心跳加速、意識模糊等症狀。

據稱老闆當時還提出要載她回家，女生拒絕後自行返家，之後直接「斷片」，隔天精神狀況仍然很差。28日帶著水壺向警方報案，員警以苯二氮平類（BZD）試劑初篩呈陽性反應，懷疑是FM2、一粒眠或強效鎮靜安眠藥、抗焦慮藥物，分屬於三、四級管制毒品，隨即向法院聲請搜索票。

淡水警分局29日前往藥局執行搜索，發現監視器錄到藥局陳姓負責人對工讀生的水壺投放藥物，隨即查扣影像檔案，男老闆坦承下藥，但沒說清楚是什麼藥，且辯稱只是把過期藥品放進水壺裡「測試藥效」。

事後女學生的親友對此說法極度反彈，氣憤指誰會拿女員工的身體測試藥效，「這種鬼話到底是想騙誰？」被害人則說男老闆平時就曾對她有過不當肢體接觸，當時以為是櫃台空間狹小，沒有想太多。

淡水警分局說，全案已依法完成扣押與初篩蒐證，警詢後依違反毒品危害防制條例、性騷擾防治法函送士林地檢署偵辦。今天藥局老闆接受媒體採訪，供稱下藥行為只是開玩笑，被認為並無任何悔意。

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新北市淡水區新春街某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，女學生水壺內的藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝