嗆殺賴清德住精神病院6月裁定再延6月 法官：怕有無法挽回的結果

李姓男子在總統府前管制區亮刀嗆「我要殺中國共產黨假扮的賴清德」，檢方聲請對李暫行安置6月獲准期限將屆，李已被起訴，台北地院前天從三總北投精神病院提解李開庭，李說「想回家了」，法官審酌認為李仍有暫行安置必要，裁定從9月10日起再延長暫行安置6月。

刑事訴訟法有關暫行安置規定，被告經法官訊問後，法院得於偵查中依檢察官聲請或依職權諭知6月以下期間令入司法精神醫院、醫院或適當處所接受治療；暫行安置須同時符合「犯罪嫌疑重大」、「精神障礙原因可能存在」、「有危害公共安全之虞」、「有緊急性」等要件。

新出爐裁定指出，李雖坦承恐嚇危害安全罪，但否認恐嚇公眾罪，他自陳是依上帝指示前往總統府刺殺中國共產黨假扮的賴清德，所述內容脫離現實，李還有多次向桃園地檢署、台北地檢署提告政治人物涉嫌貪汙、詐欺之事，案子均簽結，他顯異於常人、有不合理行徑。

裁定說，李自陳「我受過心理學訓練，會時刻檢視我自己的心理狀態是否正常」、「我目前覺得沒有問題，因為我沒有幻聽，上帝跟我說話是真實的」， 可證無病識感，雖李的病情已獲初步控制，但是是建立於確實按照醫囑服藥治療情狀下。

法官認為，李案發前多次向地檢署提告政治人物，後來變本加厲持刀在總統府前表示欲殺人，甚至知悉賴清德總統未在總統府後，欲轉身前往官邸，如果他病情未改善，難以排除日後行為造成的損害上升、甚或發生無法挽回的結果，考量李尚待司法精神鑑定結果，仍有暫行安置必要，李應自2026年9月10日起延長暫行安置6月。

法官前天提解李出庭訊問，李表示只是想殺假的賴清德，沒有要恐嚇公眾，李說自己案發前獨居，對於是否還要暫行安置？李告訴法官「想回家了」；檢方則認為應審酌醫師的意見繼續安置。

起訴指出，李今年3月9日從基隆搭計程車前往總統府，凌晨2時50分許涉持水果刀闖入總統府前管制區，涉嫌嗆殺「我要殺中國共產黨假扮的賴清德」，讓路過民眾及在場總統府維安人員心生恐慌。

台北地檢署接獲通報，指揮「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，依恐嚇公眾危安罪嫌將李移送法辦，訊問後向法院聲請羈押，法院駁回，檢方轉聲請暫行安置李獲准迄今。