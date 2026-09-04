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藐視國會又出新招？ 立院凍結5億預算 政院擅自動支全花光

開車衝撞台北地檢大門 小黃運將10萬元拒保…凌晨裁定羈押

影／控「司法已死」駕計程車衝撞北檢 運將拒交保 羈押上囚車畫面曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

計程車司機邵立達因妨害名譽、過失傷害等3起訴訟均敗訴，昨清晨駕駛貼有「司法已死、官逼民反」字樣的計程車，涉嫌衝撞台北地檢署大門，事後還拍照上傳臉書，被依妨害公務、恐嚇危安、毀損罪送辦，檢察官訊後諭令10萬交保，但邵男拒絕保釋，被檢方聲請羈押，法院裁准收押，邵男凌晨搭上囚車前往台北看守所。

據調查，53歲邵立達9月3日清晨駕駛「司法已死」、「官逼民反」字樣計程車，停在北檢對面的路邊停車格，隨即下車、奔跑過馬路，先挪開北檢斜坡道的「請勿停車」拒馬，再迅速返回車上，涉嫌迅速駕車開上車道、撞擊地檢署大門。

檢警追查，邵立達是預謀犯案，作案前在臉書發文「島嶼天光，屬於是非的光，對於善惡的光，所謂民主法治的光，司法己（應為：已）死」等文字。據了解，邵男不滿亡父生前住院期間醫療團隊疑誤診、交通事故過失傷害等3起案件被判有罪，不滿檢方起訴、認為司法不公，因此駕車衝撞北檢。

邵立達昨天移送北檢時，在雨中高喊「司法已死、行政濫權、官逼民反」，並強調「我該走的程序我都走了，包括監察院、包括再審、再審、再審，再被駁回」。

據了解，邵立達相關訴訟案件機關涉及台北地院、高等法院、台北地檢署，但因僅有北檢門口外有車道，才選擇衝撞北檢發洩怒火。

運將邵立達（左一）抗議司法不公，昨清晨駕車衝撞北檢大門，邵男拒絕交保，檢方向法院聲押獲准。記者張宏業／攝影
運將邵立達（左一）抗議司法不公，昨清晨駕車衝撞北檢大門，邵男拒絕交保，檢方向法院聲押獲准。記者張宏業／攝影

北檢 司法 交保

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