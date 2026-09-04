國稅局高官涉貪！擁豪宅、豪車、現金千萬

財政部中區國稅局驚爆貪汙弊案。記者曾健祐／攝影

財政部中區國稅局爆發貪汙弊案，位階僅次於正副局長、主秘的王姓簡任稽核涉收賄，與多名會計師共謀，要稅務員讓多名納稅人以不實財報逃稅。檢方在王退休前二個月發動搜索，查獲他擁有豪宅、豪車以及上千萬現金，與平時低調、開普通轎車形象截然不同。台中地檢署聲押王與二名會計師獲准，近期將依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴。

王姓簡任稽核督導審查二科，包括綜合所得稅、遺產稅及贈與稅。中檢五月廿七日起發動六波搜索，將王姓夫妻、三名會計師及十三名納稅義務人列被告，其中，王與林姓、李姓會計師聲押獲准。

據了解，檢調接獲檢舉監控多年，查出有民眾為逃稅、避稅，透過會計師做成數字更「漂亮」的帳目，再找王姓稽核協調，由王做出對民眾有利的認定，並指示不知情的稅務員作業，讓對方減少課稅。

有民眾因逾期繳稅，產生滯納金、利息，王姓稽核透過裁量權讓對方繳納低額罰鍰，檢調因掌握王和民眾金流有對價關係，認定他涉長期收賄，在他退休前二個月發動第一波搜索。

王姓稽核平時低調，開普通轎車代步，檢調卻發現他還有一輛豪車，甚至坐擁頂級豪宅，家中更是查扣到上千萬元現金，與公務員正常收入顯然不符。

據了解，王姓稽核疑似是擔任組長期間利用個案調查的機會，在與當事人協談過程中，傳出收賄情事。

檢方認為，王姓稽核涉違背職務收受賄賂罪，因該罪法定刑為無期徒刑或十年以上有期徒刑，今年起國民法官法擴大適用範圍，將最輕本刑十年以上有期徒刑之罪納入國民參審，本案預計是中檢首宗由國民法官審理的貪汙案。

法界推測，因被告人數眾多，又牽扯稅收、金流及帳務，複雜程度恐非素人法官能輕易理解，加上還涉及公務員財產來源不明、偽造文書等非國審案事實，檢方勢必依國民法官新制、通常程序分別起訴，台中地院是否會因案情過於複雜，轉軌改回通常程序也值得關注。