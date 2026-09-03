快訊

破壞日本國寶 五熊發聲道歉：對自己的愚昧無知沒有任何藉口

獨／中榮代刀風波再延燒…疑神外晨會錄音涉廠商開刀 衛生局約談將移送

五熊獲釋了！破壞日本國寶掀眾怒 傳已繳清10萬台幣罰款

運將抗議司法已死開車撞北檢 10萬元覓保無著、聲押不禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

運將邵姓男子不滿官司接連有罪判決，8月3日駕駛「官逼民反」等字樣的計程車，衝撞台北地檢署大門用以抗議司法不公，幸好僅玻璃破裂，無人受傷。邵男移送北檢途中怒喊「司法已死！」，檢察官複訊後命10萬元交保，但經數小時覓保無著，檢方向法院聲押、不禁見。

9月3日清晨邵男涉嫌駕駛「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車，停在北檢對面的路邊停車格，隨即下車、奔跑過馬路，挪開北檢門口車道上的「請勿停車」拒馬，再迅速返回車上，駕車開上車道、撞擊地檢署門口。

警方追查，邵男是預謀犯案，作案前在臉書發文「島嶼天光，我在等......屬於這塊土地的光，屬於是非的光，對於善惡的光，所謂民主法治的光，司法己死，破曉」。中正一分局移送邵男移送北檢偵辦，大喊「司法已死！行政濫權！官逼民反！」記者提問，對於衝撞的行為有後悔嗎？他說，「我該走的程序我都走了，包括監察院、包括再審、再審、再審，再被駁回」。

邵姓男子控訴亡父住院期間醫療團隊誤診、交通事故過失傷害等三案被判有罪，不滿檢方起訴、一審、二審判決有罪，認為司法不公作案。據了解，檢警釐清犯罪動機，發現邵男相關的訴訟案件的機關涉及北院、高院、北檢等處，但僅由北檢門口外有車道，才選擇衝撞北檢發洩怒火。台北地檢署嚴正譴責暴力行為，對違法行為，將依法究責。

邵姓男子涉嫌駕駛張貼「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，他怒吼「司法已死！」。記者蕭雅娟／攝影
邵姓男子涉嫌駕駛張貼「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，他怒吼「司法已死！」。記者蕭雅娟／攝影

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書
邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書

北檢 司法 聲押

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3官司被判刑！運將開車撞北檢大門...還自拍發文喊「島嶼天光」

控「司法已死」 運將今晨開小黃衝撞台北地檢署大門

影／衝撞北檢大門畫面曝光！運將搬開護欄 快步上車「踩油門直撞」

撞北檢大門運將「昨天才被報警」 今起床直接犯案...挑北檢原因曝光

相關新聞

運將抗議司法已死開車撞北檢 10萬元覓保無著、聲押不禁見

運將邵姓男子不滿官司接連有罪判決，8月3日駕駛「官逼民反」等字樣的計程車，衝撞台北地檢署大門用以抗議司法不公，幸好僅玻璃破裂，無人受傷。邵男移送北檢途中怒喊「司法已死！」，檢察官複訊後命10萬元交保，但經數小時覓保無著，檢方向法院聲押、不禁見。

警政署明年媒宣費1.9億挨質疑 澄清：不是形象廣告、主要打詐反毒

警政署明年度編列逾1.9億元媒體政策及業務宣導費，引發立委關切預算用途及成效。警政署今天澄清，這筆經費並非一般形象宣傳，主要用於識詐、反毒，透過電視、網路及社群等管道，把最新詐騙及毒品資訊傳給民眾。

影／他撞北檢大門「最近一起官司曝光」 換車道肇事不認罪喊被栽贓

男子邵立達不滿官司接連敗訴，今天清晨開計程車衝撞台北地檢署大門，撞擊力道大，大門玻璃脆裂，所幸無人受傷。瀏覽他的個人臉書，可見他把多起官司內容Po網，包括最近的一起有罪判決，因換車道未禮讓直行車，釀後方騎士撞上，他認為對方行車紀錄器有變造疑慮，懷疑因不實筆錄釀員警誤判，且未將彎道劃入現場圖，不認為對方是直行車，無奈喊自己守法卻被栽贓，嗆「我認你X的罪」。

開車撞北檢男淋雨怒吼司法不公 該走的程序都走了再審被駁回

邵姓男子疑不滿過失傷害等案件被法院認定有罪判決，今涉嫌駕駛張貼「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，用以抗議司法不公，幸好無人受傷。邵男今下午遭依妨害公務、恐嚇公眾等罪嫌移送法辦，他淋著大雨大喊「司法已死！」，該走的程序都走了，怒吼三次「再審」最後被駁回。北檢檢察官複訊後，命10萬元交保。

撞北檢大門運將「昨天才被報警」 今起床直接犯案...挑北檢原因曝光

男子邵立達不滿官司接連敗訴，今天清晨開計程車衝撞台北地檢署大門，撞擊力道大，大門玻璃脆裂，所幸無人受傷，邵犯案後待在現場還跟剛好來上班的法官、門口的法警聊天，稱犯案動機是對司法不滿，轄區中正一警方及時趕抵逮捕，警詢後依妨害公務、恐嚇公安及毀損罪送辦。

影／3小時連逮3通緝犯 三峽雙警聯手打擊不法 2年警洪承瀚成緝逃尖兵

新北市三峽警分局展現強悍治安戰力，橫溪派出所員警洪承瀚與簡成堉昨執行勤務時，憑藉敏銳洞察力與高效默契，於不到3小時內接連查獲3名通緝犯，從溪東路一路追查至光明路與永安街口，精準打擊不法，有效打擊轄區犯罪氣焰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。