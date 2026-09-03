運將抗議司法已死開車撞北檢 10萬元覓保無著、聲押不禁見

運將邵姓男子不滿官司接連有罪判決，8月3日駕駛「官逼民反」等字樣的計程車，衝撞台北地檢署大門用以抗議司法不公，幸好僅玻璃破裂，無人受傷。邵男移送北檢途中怒喊「司法已死！」，檢察官複訊後命10萬元交保，但經數小時覓保無著，檢方向法院聲押、不禁見。

9月3日清晨邵男涉嫌駕駛「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車，停在北檢對面的路邊停車格，隨即下車、奔跑過馬路，挪開北檢門口車道上的「請勿停車」拒馬，再迅速返回車上，駕車開上車道、撞擊地檢署門口。

警方追查，邵男是預謀犯案，作案前在臉書發文「島嶼天光，我在等......屬於這塊土地的光，屬於是非的光，對於善惡的光，所謂民主法治的光，司法己死，破曉」。中正一分局移送邵男移送北檢偵辦，大喊「司法已死！行政濫權！官逼民反！」記者提問，對於衝撞的行為有後悔嗎？他說，「我該走的程序我都走了，包括監察院、包括再審、再審、再審，再被駁回」。

邵姓男子控訴亡父住院期間醫療團隊誤診、交通事故過失傷害等三案被判有罪，不滿檢方起訴、一審、二審判決有罪，認為司法不公作案。據了解，檢警釐清犯罪動機，發現邵男相關的訴訟案件的機關涉及北院、高院、北檢等處，但僅由北檢門口外有車道，才選擇衝撞北檢發洩怒火。台北地檢署嚴正譴責暴力行為，對違法行為，將依法究責。

邵姓男子涉嫌駕駛張貼「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，他怒吼「司法已死！」。記者蕭雅娟／攝影