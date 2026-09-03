警政署明年媒宣費1.9億挨質疑 澄清：不是形象廣告、主要打詐反毒

警政署明年度編列逾1.9億元媒體政策及業務宣導費，引發立委關切預算用途及成效。警政署今天澄清，這筆經費並非一般形象宣傳，主要用於識詐、反毒，透過電視、網路及社群等管道，把最新詐騙及毒品資訊傳給民眾。

警政署表示，詐騙對民眾財產安全的威脅仍相當嚴重，「165打詐儀錶板」統計，今年1至8月平均每月受理詐欺1萬2528件、財損52億5094萬元；去年平均每月受理1萬4687件、財損74億4375萬元，分別減少14.7%及29.5%。

警方認為，整體打詐及識詐宣導逐漸發揮效果，但詐騙話術不斷翻新，仍有必要持續製作新的宣導素材，並透過不同媒體投放，讓民眾及時掌握最新手法。

警政署引用中正大學治安滿意度調查及警察大學委託研究指出，民眾對識詐工作的滿意度，從2024年的61.71%上升至2025年的64.33%；接收過識詐宣導訊息的比率達90.9%。

研究發現，中高齡及弱勢族群因資訊接收及數位辨識能力相對不足，仍是詐騙高風險族群，宣導不能只依賴網路，也有必要透過電視等管道接觸不同年齡層。

警政署表示，明年度媒宣預算除識詐外，也包括反毒宣導。因新興毒品種類及偽裝方式持續改變，加上毒駕涉及公共安全，將製作相關影片及宣導素材，介紹新型毒品危害及防制方式。

警政署強調，相關預算目的在犯罪發生前，把最新詐騙手法、毒品危害及求助管道傳達給民眾，後續將依分眾、分齡方式投放，並檢視宣導成效。