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陳雪生涉詐助理費檢方查金流 搜索3助理、約談胞弟陳雪懷等5人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

四連霸立委陳雪生被控利用親友詐領國會助理費，又涉收受前國大代表楊肅元、金欣海運實際負責人「贊助助理」的不正利益。台北地檢署今搜索立院秘書、助理3人住居所，約談陳雪生胞弟、辦公室主任陳雪懷等5人到案，追查金流性質。

北檢今搜索立院辦公室秘書邱吉承、助理林佩儒、邱姓助理等3人住居所，並約談3人到案，另也約談陳雪生胞弟辦公室主任陳雪懷及特助林詩發，用以追查2022年迄今的助理費金流流向。

檢方追查，陳雪生涉嫌多年來找「親友團」詐領國會助理費，實際擔任助理的秘書、助理等人，涉嫌繳回一定比例「現金」給辦公室主任陳雪懷，專案小組將調查助理費薪資是否如同高虹安案作為公積金使用，將釐清金流性質及使用方式。

貪汙不違背職務行、收賄罪部分，專案小組追查，楊肅元、陳雪生在1996年均當選第3屆國大代表，交情逾30年關係良好，楊被控涉嫌長期「贊助助理」，提供不正利益給陳使用，而這名特助身分特殊，曾擔任海軍敦睦艦隊少將的范寶華，實際從事國會助理工作，薪水由金廈公司支付，金額約上百萬元。

北檢8月24日指揮調查局台北市調查處、南機站等調查官兵分35路，大規模搜索約談，陳雪生涉貪汙罪嫌200萬元交保、限制出境出海；楊肅元150萬交保、限制出境出海，范寶華則50萬元交保。

立委陳雪生胞弟陳雪懷。聯合報系資料照
立委陳雪生胞弟陳雪懷。聯合報系資料照

陳雪生 陳雪 助理費

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