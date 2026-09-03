影／他撞北檢大門「最近一起官司曝光」 換車道肇事不認罪喊被栽贓

男子邵立達不滿官司接連敗訴，今天清晨開計程車衝撞台北地檢署大門，撞擊力道大，大門玻璃脆裂，所幸無人受傷。瀏覽他的個人臉書，可見他把多起官司內容Po網，包括最近的一起有罪判決，因換車道未禮讓直行車，釀後方騎士撞上，他認為對方行車紀錄器有變造疑慮，懷疑因不實筆錄釀員警誤判，且未將彎道劃入現場圖，不認為對方是直行車，無奈喊自己守法卻被栽贓，嗆「我認你X的罪」。

由於貼文設定公開，當時有不少網友查看回覆，有人留言「司法沒死，很正常的判決」、「看起來是連出險都不願意，出險對方撤告就沒事了」、「機車超速頂多是次因，變換車道未禮讓直行車是主因」、「看不出有什麼問題」，邵發文討公道反被逆風。

據了解，邵開計程車已有12年資歷，他不只有運將身分，還是一名業餘畫家，甚至曾在台北市國家圖書館舉辦過個人畫展，獲媒體報導；當年他受訪說，因從小喜歡畫畫，開車無聊時就會作畫，一次載客認識經營藝術場所的客人，才被鼓勵重拾畫筆，成功圓夢，還說「每一個人不管做什麼職業，你都是掌握方向盤的人，今天不論畫畫還是開計程車，其實都是你的選擇，就應該甘願的去做」。

翻開司法院判決書，邵確實有多次訴訟紀錄，包括因2017年不滿台北榮總陳姓主治醫師未依要求拔除氣管內管，隨後父親病逝，在榮總外掛布條「主治醫師草菅人命」、「插管插到死」，還在個人臉書及社團「爆料公社」發文痛罵醫師「比畜生都不如」遭告妨害名譽。士林地方法院2020年依散布文字誹謗罪判拘役50日，得易科罰金；邵不服上訴，高等法院駁回定讞。

邵2018年開車行經中正區汀州路，因紅燈停等後綠燈起步，與左前方突然向右彎的林姓女騎士發生碰撞，釀林女倒地受傷，一審認為，機車轉彎未禮讓直行車，且兩車起步至碰撞僅約1秒，司機難以預見違規判無罪；檢方上訴，二審勘驗監視器畫面，機車在綠燈前17秒就已停在計程車「左前方」，並非憑空竄出，認定邵未注意路況，改依過失傷害罪判拘役20日，得易科罰金；邵再上訴，三審2021年裁定駁回定讞。

邵2023年開車行經寶橋臨界碑，因未禮讓直行車向右變換車道，導致後方包姓機車騎士避讓不及、人車倒地，受有腦震盪及全身多處擦挫傷，邵否認犯行，稱騎士超速，還控對方變造行車紀錄器影片，一審勘驗事證，認定邵變換車道未讓直行車為肇事主因，審酌犯後無悔意且未和解，依過失傷害罪判刑3月，得易科罰金；邵上訴，高院本月1日撤銷原判決，仍判3月徒刑，得易科罰金。

邵姓男子不滿官司接連敗訴，今天清晨開計程車衝撞台北地檢署大門，撞擊力道大，大門玻璃脆裂，所幸無人受傷，瀏覽他的個人臉書，可見他把多起官司內容Po網，包括最近的一起有罪判決。圖／ 截自當事者臉書

邵姓男子不滿官司接連敗訴，今天清晨開計程車衝撞台北地檢署大門，撞擊力道大，大門玻璃脆裂，所幸無人受傷，瀏覽他的個人臉書，可見他把多起官司內容Po網，包括最近的一起有罪判決。圖／ 截自當事者臉書