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開車撞北檢男淋雨怒吼司法不公 該走的程序都走了再審被駁回
邵姓男子疑不滿過失傷害等案件被法院認定有罪判決，今涉嫌駕駛張貼「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，用以抗議司法不公，幸好無人受傷。邵男今下午遭依妨害公務、恐嚇公安、毀損罪嫌移送法辦，他淋著大雨大喊「司法已死！」，該走的程序都走了，怒吼三次「再審」最後被駁回。
中正一分局今下午將邵男移送北檢偵辦，大喊「司法已死！行政濫權！官逼民反！」記者提問，對於衝撞的行為有後悔嗎？他說，「我該走的程序我都走了，包括監察院、包括再審、再審、再審，再被駁回」
警方追查，邵姓男子作案前在臉書發文「島嶼天光，我在等......屬於這塊土地的光，屬於是非的光，對於善惡的光，所謂民主法治的光，司法己死，破曉」；9月3日清晨涉嫌駕駛「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車停在北檢對面的路邊停車格，隨即下車、奔跑過馬路，挪開北檢門口車道上的「請勿停車」拒馬，再迅速返回車上，駕車開上車道、撞擊地檢署門口。
邵姓男子控訴亡父住院期間醫療團隊誤診、交通事故過失傷害等三案被判有罪，不滿檢方起訴、一審、二審判決有罪，認為司法不公作案。檢警持續釐清犯罪動機，台北地檢署嚴正譴責暴力行為，對違法行為，將依法究責。
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