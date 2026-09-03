撞北檢大門運將「昨天才被報警」 今起床直接犯案...挑北檢原因曝光

男子邵立達不滿官司接連敗訴，今天清晨開計程車衝撞台北地檢署大門，撞擊力道大，大門玻璃脆裂，所幸無人受傷，邵犯案後待在現場還跟剛好來上班的法官、門口的法警聊天，稱犯案動機是對司法不滿，轄區中正一警方及時趕抵逮捕，警詢後依妨害公務、恐嚇公安及毀損罪送辦。

警方調查，邵（53歲）因官司接連敗訴，9月1日又被判有罪，認定司法不公、都在「欺負他」，昨天下午4點多先開著車身貼有「司法已死、官逼民反」等貼紙標語的計程車在北檢外博愛路場勘，由於不斷繞行，北檢門口的駐衛警認定怪異，通報轄區中正一警方盤查。

警方正要派員攔查，邵卻先行駛離，員警隨後透過車牌掌握駕駛身分後致電確認，邵坦承駕駛就是他，還向警方傾訴不滿，員警確認他無安全危害且無其他違規情事，隨即完成資料登記備查。

沒想到一切都是預謀犯案，邵今天清晨4點多起床出門，從文山區住家開車「直搗」北檢，約在清晨5點14分抵達，先把車輛停在北檢對面停車格，接著抽菸觀察，約在5點36分著手犯案，先移除大門車道上放置的護欄，接著飛奔回駕駛座，跳上車踩油門直撞北檢大門，整起犯案時間不到40秒。

警方今天凌晨5點46分獲報，北檢大門遭蓄意衝撞毀損，趕抵現場逮捕邵，經酒測與毒品檢測排除酒駕及毒駕，因案發時現場無人員逗留，無人受傷。

邵警詢時態度從容，坦承就是他做的，至於為何選擇台北地檢署，他稱自己有觀察其他地檢署和法院，稱「北檢有車道比較好進去」；不過也強調自己只是要抗議司法已死，沒有要傷及無辜，所以刻意選在清晨5點多時犯案。

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝