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影／3小時連逮3通緝犯 三峽雙警聯手打擊不法 2年警洪承瀚成緝逃尖兵
新北市三峽警分局展現強悍治安戰力，橫溪派出所員警洪承瀚與簡成堉昨執行勤務時，憑藉敏銳洞察力與高效默契，於不到3小時內接連查獲3名通緝犯，從溪東路一路追查至光明路與永安街口，精準打擊不法，有效打擊轄區犯罪氣焰。
警方表示，昨日下午3時3分，員警洪承瀚於溪東路發現潘姓男子形跡可疑，主動上前盤查，確認其為毒品通緝犯後當場逮捕，並由同仁簡成堉到場支援。隨後於下午3時52分，簡員於溪東路巷口接力巡查，再鎖定涉嫌竊盜的林姓通緝犯，洪員迅速趕抵協助歸案。兩人在巡邏熱點持續提高警覺，於下午6時5分在光明路與永安街口攔查魏姓女子，經查同為竊盜通緝犯，隨即將其逮捕。雙警聯手在3小時內連下三城，展現極高執勤效能。
值得關注的是，警專41期畢業、從警僅2年的洪承瀚已成為橫溪所的「緝逃尖兵」。洪員過去表現亮眼，曾於去年9月開道送醫救援急症民眾，並於今年3月中旬面對肇車逃逸嫌犯衝撞時，果斷依法開槍制止完成圍捕。與其搭檔的7年資深警員簡成堉亦熟悉轄區動態，兩人今年至今已聯手查獲47名通緝犯、5名毒品現行犯及3名毒駕案件，治安績效卓著。
三峽警分局強調，維護社會秩序與公共安全是警察天職，對執勤積極、勇於任事的員警將給予公開表揚與獎勵，並宣示將持續嚴正執法、打擊各類犯罪，營造讓民眾安心的居住環境。
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