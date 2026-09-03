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影／3小時連逮3通緝犯 三峽雙警聯手打擊不法 2年警洪承瀚成緝逃尖兵

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽警分局展現強悍治安戰力，橫溪派出所員警洪承瀚與簡成堉昨執行勤務時，憑藉敏銳洞察力與高效默契，於不到3小時內接連查獲3名通緝犯，從溪東路一路追查至光明路與永安街口，精準打擊不法，有效打擊轄區犯罪氣焰。

警方表示，昨日下午3時3分，員警洪承瀚於溪東路發現潘姓男子形跡可疑，主動上前盤查，確認其為毒品通緝犯後當場逮捕，並由同仁簡成堉到場支援。隨後於下午3時52分，簡員於溪東路巷口接力巡查，再鎖定涉嫌竊盜的林姓通緝犯，洪員迅速趕抵協助歸案。兩人在巡邏熱點持續提高警覺，於下午6時5分在光明路與永安街口攔查魏姓女子，經查同為竊盜通緝犯，隨即將其逮捕。雙警聯手在3小時內連下三城，展現極高執勤效能。

值得關注的是，警專41期畢業、從警僅2年的洪承瀚已成為橫溪所的「緝逃尖兵」。洪員過去表現亮眼，曾於去年9月開道送醫救援急症民眾，並於今年3月中旬面對肇車逃逸嫌犯衝撞時，果斷依法開槍制止完成圍捕。與其搭檔的7年資深警員簡成堉亦熟悉轄區動態，兩人今年至今已聯手查獲47名通緝犯、5名毒品現行犯及3名毒駕案件，治安績效卓著。

三峽警分局強調，維護社會秩序與公共安全是警察天職，對執勤積極、勇於任事的員警將給予公開表揚與獎勵，並宣示將持續嚴正執法、打擊各類犯罪，營造讓民眾安心的居住環境。

新北市三峽警分局橫溪派出所員警洪承瀚與簡成堉昨憑藉敏銳洞察力與高效默契，3小時內接連查獲3名通緝犯。圖／警方提供
新北市三峽警分局橫溪派出所員警洪承瀚與簡成堉昨憑藉敏銳洞察力與高效默契，3小時內接連查獲3名通緝犯。圖／警方提供

新北市三峽警分局橫溪派出所員警洪承瀚與簡成堉昨憑藉敏銳洞察力與高效默契，3小時內接連查獲3名通緝犯。圖／警方提供
新北市三峽警分局橫溪派出所員警洪承瀚與簡成堉昨憑藉敏銳洞察力與高效默契，3小時內接連查獲3名通緝犯。圖／警方提供

三峽 通緝 毒品

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