中壢男子被爆收取高額殯葬費！身上搜到依託咪酯菸彈被逮捕

桃園市中壢區一名蘇姓男子被指控，以未合法登記的禮儀公司名義，向死者家屬收取高額喪葬費，昨日被殯葬同業在社群上爆料，此事引發關注。中壢分局表示，蘇男涉嫌詐欺部分，已累計4人受害，損失近30萬，另還發現蘇男身上有依託咪酯菸彈1顆，當場將蘇男逮捕。

中壢分局表示，9月2日14時許獲報在培英路有民眾糾紛，立即派員到場。經了解，27歲蘇男自營殯葬業，疑似向死者家屬收取過高費用，或未提供相應服務，因而引來家屬質疑，案由中壢市立殯葬管理所員工發現後，通知警察到場後，將蘇男及家屬帶回派出所內釐清。

過程中發現蘇男神色詭異，口袋內疑放有異物，於當場查獲第一級毒品依託咪酯菸彈1顆，並當場將蘇男逮捕，警詢後依違反毒品防制條例罪嫌移送偵辦。

另外，有關蘇男涉嫌詐欺部分，警方依規定受理，目前清查累計有4人受害，損失金額合計29萬350元，警詢後依法偵辦。

中壢分局長林鼎泰表示，民眾委託殯葬服務時，應事先確認服務項目、收費標準及契約內容，並妥善保存單據及相關對話紀錄；若發現業者收費或服務內容有異，應立即向相關主管機關反映。

中壢分局中福派出所長李舜程表示，過程中查獲蘇男持有第一級毒品依託咪酯菸彈1顆，當場將蘇男逮捕，警詢後依毒品罪嫌移送偵辦。圖／中壢分局提供

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