快訊

演活「倩女幽魂」姥姥！香港資深藝人劉兆銘94歲離世 晚年病痛纏身輪椅代步

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

選將你捌無？政壇MBTI點名簿 31位百里侯候選人「人格名片」公開

聽新聞
0:00 / 0:00

小黃運將撞毀地檢署大門 北檢：譴責暴力違法行為依法究責

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

邵姓男子疑不滿過失傷害等案件被法院認定有罪判決，今涉嫌駕駛張貼「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，用以抗議司法不公，幸好無人受傷。針對邵男的犯罪動機檢警仍調查釐清中，台北地檢署嚴正譴責暴力行為，對違法行為，將依法究責。

警方追查，邵姓男子作案前在臉書發文「島嶼天光，我在等......屬於這塊土地的光，屬於是非的光，對於善惡的光，所謂民主法治的光，司法己死，破曉」；今天清晨駕駛「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車停在北檢對面的路邊停車格，隨即下車、奔跑過馬路，涉嫌挪開北檢門口車道上的「請勿停車」拒馬，再迅速返回車上，駕車開上車道、撞擊地檢署門口。

邵姓男子控訴亡父住院期間醫療團隊誤診、交通事故過失傷害等三案被判有罪，不滿檢方起訴、一審、二審判決有罪，認為司法不公作案。檢警持續釐清犯罪動機，台北地檢署嚴正譴責暴力行為，對違法行為，將依法究責。

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝
邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝

計程車 運將 北檢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3官司被判刑！運將開車撞北檢大門...還自拍發文喊「島嶼天光」

控「司法已死」 運將今晨開小黃衝撞台北地檢署大門

影／衝撞北檢大門畫面曝光！運將搬開護欄 快步上車「踩油門直撞」

紅線臨停接人爆衝突 男拉車門扯掉駕駛眼鏡、持鐵撬揮舞遭送辦

相關新聞

3官司被判刑！運將開車撞北檢大門...還自拍發文喊「島嶼天光」

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，所幸無人受傷，北市警方趕抵當場逮捕他。據了解，劭男為預謀犯案，事發前12小時在臉書Po文「我決定不沈默了」、「當法官的心證凌駕了真相，這不是民主是獨裁」，事發後更上傳「戰果」稱「島嶼天光...我在等屬於這塊土地的光」。

控「司法已死」 運將今晨開小黃衝撞台北地檢署大門

邵姓計程車司機疑不滿自己所涉訴訟案件，自認從台北地檢署偵查到一審、二審都被「欺負」，今天清晨5時許，開著車身貼有「司法已死」等標語的計程車，前往北檢搬開車道護欄後衝撞大門，轄區警方獲報迅速趕抵現場逮捕他，詳細犯案動機警方正深入釐清。

影／衝撞北檢大門畫面曝光！運將搬開護欄 快步上車「踩油門直撞」

台北地檢署大門今天遭計程車蓄意衝撞！53歲邵姓計程車司機因不滿自身過失傷害等3案都被判刑，清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞北檢大門，北市警方獲報趕抵，當場逮捕邵男並查扣肇事車輛，全案依妨害公務、恐嚇公安、毀損罪嫌移送法辦。

小黃運將撞毀地檢署大門 北檢：譴責暴力違法行為依法究責

邵姓男子疑不滿過失傷害等案件被法院認定有罪判決，今涉嫌駕駛張貼「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，用以抗議司法不公，幸好無人受傷。針對邵男的犯罪動機檢警仍調查釐清中，台北地檢署嚴正譴責暴力行為，對違法行為，將依法究責。

最後1根稻草！車禍案高院前天才判刑 運將抓狂撞北檢大門

邵姓運將今清晨駕駛計程車衝撞台北地檢署大門，車身還印有「司法已死」等字。疑似壓垮他的「最後一根稻草」，是自身過失傷害案件9月1日被台灣高等法院判處3月得易科罰金之刑。

微電車改裝競速難遏止 業者籲修法重罰

不少微型電動二輪車違法改裝上路，時速超出車體最高速限廿五公里，甚至飆破時速六、七十公里，坊間還有競速比賽，加劇道路風險。警方取締改裝車「抓不勝抓」，改裝源頭卻欠缺罰則，有業者直言部分不肖業者非法改裝，支持政府修法重罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。