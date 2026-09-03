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小黃運將撞毀地檢署大門 北檢：譴責暴力違法行為依法究責
邵姓男子疑不滿過失傷害等案件被法院認定有罪判決，今涉嫌駕駛張貼「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，用以抗議司法不公，幸好無人受傷。針對邵男的犯罪動機檢警仍調查釐清中，台北地檢署嚴正譴責暴力行為，對違法行為，將依法究責。
警方追查，邵姓男子作案前在臉書發文「島嶼天光，我在等......屬於這塊土地的光，屬於是非的光，對於善惡的光，所謂民主法治的光，司法己死，破曉」；今天清晨駕駛「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車停在北檢對面的路邊停車格，隨即下車、奔跑過馬路，涉嫌挪開北檢門口車道上的「請勿停車」拒馬，再迅速返回車上，駕車開上車道、撞擊地檢署門口。
邵姓男子控訴亡父住院期間醫療團隊誤診、交通事故過失傷害等三案被判有罪，不滿檢方起訴、一審、二審判決有罪，認為司法不公作案。檢警持續釐清犯罪動機，台北地檢署嚴正譴責暴力行為，對違法行為，將依法究責。
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