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最後1根稻草！車禍案高院前天才判刑 運將抓狂撞北檢大門

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

邵姓運將今清晨駕駛計程車衝撞台北地檢署大門，車身還印有「司法已死」等字。疑似壓垮他的「最後一根稻草」，是自身過失傷害案件9月1日被台灣高等法院判處3月得易科罰金之刑。

邵2023年12月15日晚間近10時，駕駛計程車沿台北市文山區，行經寶橋臨界碑34.2公里處，未禮讓直行車，貿然向右變換車道，撞擊包姓機車騎士，包人車倒地，手部、膝蓋、小腿等多處擦挫傷、頭部外傷、腦震盪等。

邵矢口否認過失傷害犯行，辯稱自己當時開在內線，車速很慢，後因前方塞車想變換車道，他有打方向燈、看後照鏡，卻沒有看到包的機車，他慢慢切出去後，突然聽到很大聲的煞車聲，包的機車撞上他車輛右前輪胎。

邵向法院表示，本案是因為包的車速過快，涉嫌危險駕駛，包撞過來時連燈光都沒有，認為包稱自己是直行車根本不實在。邵也主張，包提出來的行車記錄器檔案，因為沒有喇叭聲，懷疑有造假情形，另指行車事故鑑定會、鑑定覆議會拿造假檔案作為鑑定，官官相護。

不過，一審勘驗行車記錄器檔案，有風切聲、引擎聲、碰撞聲、包的些微哀嚎聲，沒有證據認定檔案虛偽或經變造，因此也駁回邵聲請調閱所謂的「正確的」行車記錄器。

一審審酌邵是車禍肇事主因，包則為次因，且邵至今未和包達成和解或取得原諒，也沒有賠償包的損失，審酌邵自陳中正預校畢業，目前從事計程車司機、畫畫等工作，依過失傷害罪判刑3月，得易科罰金。案件上訴，高院本月1日撤銷一審判決，不過仍依過失傷害罪判3月得易科罰金之刑。

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝
邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書
邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書
邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書

車禍 運將 北檢

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