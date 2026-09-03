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影／衝撞北檢大門畫面曝光！運將搬開護欄 快步上車「踩油門直撞」
台北地檢署大門今天遭計程車蓄意衝撞！53歲邵姓計程車司機因不滿自身過失傷害等3案都被判刑，清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞北檢大門，北市警方獲報趕抵，當場逮捕邵男並查扣肇事車輛，全案依妨害公務、恐嚇公安、毀損罪嫌移送法辦。
事發畫面曝光，只見邵男先把計程車停在北檢對面的路邊停車格，下車把大門車道上放置的「請勿停車」護欄移除後，飛奔跑回駕駛座，接著踩油門直撞進北檢大門，整起犯案時間不到40秒。
中正一分局介壽路派出所今天凌晨5時46分獲報，北檢大門遭蓄意衝撞毀損，趕抵現場逮捕邵男，經酒測與毒品檢測已排除酒駕及毒駕，因案發時現場無人員逗留，未造成人員傷亡。
警方初步分析邵男公開社群網站，疑因對相關司法案件判決結果不滿犯案，惟真實犯案動機仍待進一步查明，全案已報請北檢御組檢察官指揮偵辦，強調對任何挑戰法律秩序的不法行為絕不寬貸，將嚴正執法，全力維護社會治安與機關安全。
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