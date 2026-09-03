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3官司被判刑！運將開車撞北檢大門 還自拍發文喊「島嶼天光」

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3官司被判刑！運將開車撞北檢大門...還自拍發文喊「島嶼天光」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，所幸無人受傷，北市警方趕抵當場逮捕他。據了解，劭男為預謀犯案，事發前12小時在臉書Po文「我決定不沈默了」、「當法官的心證凌駕了真相，這不是民主是獨裁」，事發後更上傳「戰果」稱「島嶼天光...我在等屬於這塊土地的光」。

據了解，邵男分別涉犯一起妨害名譽、兩起過失傷害，包括與台北榮總的醫療糾紛，邵男控訴父親住院期間遭醫師誤診，且醫療團隊隱匿父親已通過拔管測試的事實，隨後在未通知家屬的情況下安排洗腎，導致父親急救不治離世，邵男事後拉布條抗議「插管插到死」，遭主治醫師提告妨害名譽。案經士林地檢署不起訴，對方聲請再議，邵男在一審被判處拘役2個月，後續上訴二審遭駁回定讞。

邵男另外兩起交通事故都是台北地檢署偵辦，第一件一審法官勘驗路口監視器畫面及相關證據判無罪，但二審法官採信北市警交通大隊與車鑑報告改判拘役20日；第二件邵男在二審時請求調查行車記錄器並申請第三方車禍鑑定，當庭遭檢察官與審判長駁回，遭判拘役3個月。

邵男不滿司法不公，今天清晨展開預謀行動，衝撞事故發生後，他在個人臉書發文「島嶼天光，我在等……屬於這塊土地的光，屬於是非的光，對於善惡的光，所謂民主法治的光，司法已死，破曉」。

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書
邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝
邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書
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邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝
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邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書
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邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，今天清晨開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。圖／ 截自當事者臉書
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