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控「司法已死」 運將今晨開小黃衝撞台北地檢署大門
邵姓計程車司機疑不滿自己所涉訴訟案件，自認從台北地檢署偵查到一審、二審都被「欺負」，今天清晨5時許，開著車身貼有「司法已死」等標語的計程車，前往北檢搬開車道護欄後衝撞大門，轄區警方獲報迅速趕抵現場逮捕他，詳細犯案動機警方正深入釐清。
警方調查，邵男今天清晨先開著車身兩側貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車不斷繞行台北市博愛路上的司法大廈周邊道路，清晨5時許，邵男見時機成熟，下車自行移開北檢車道入口的護欄，接著返回駕駛座，踩油門直衝北檢大門。
轄區北市警中正一分局獲報派員趕抵，當場逮捕邵男，所幸現場僅有財損並未造成人員傷亡。
據了解，邵男因涉過失傷害等3案遭北檢起訴，案經台北地方法院、高等法院審理，邵男對判決結果不服，認為整個司法體系從檢察官到法官都在欺負他，因此犯案。
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