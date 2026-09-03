控「司法已死」 運將今晨開小黃衝撞台北地檢署大門

台北地檢署大門今天遭邵姓運將開車衝撞。記者翁至成／翻攝 邵姓計程車司機疑不滿自己所涉訴訟案件，自認從台北地檢署偵查到一審、二審都被「欺負」，今天清晨5時許，開著車身貼有「司法已死」等標語的計程車，前往北檢搬開車道護欄後衝撞大門，轄區警方獲報迅速趕抵現場逮捕他，詳細犯案動機警方正深入釐清。

警方調查，邵男今天清晨先開著車身兩側貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣的計程車不斷繞行台北市博愛路上的司法大廈周邊道路，清晨5時許，邵男見時機成熟，下車自行移開北檢車道入口的護欄，接著返回駕駛座，踩油門直衝北檢大門。

轄區北市警中正一分局獲報派員趕抵，當場逮捕邵男，所幸現場僅有財損並未造成人員傷亡。