微電車改裝競速難遏止 業者籲修法重罰

不少微型電動二輪車違法改裝上路，時速超出車體最高速限廿五公里，甚至飆破時速六、七十公里，坊間還有競速比賽，加劇道路風險。警方取締改裝車「抓不勝抓」，改裝源頭卻欠缺罰則，有業者直言部分不肖業者非法改裝，支持政府修法重罰。

今年六月十三日晚上，桃園市一名十七歲黃姓高中生騎微電車行經蘆竹區大福路、大興十街口時，不慎撞上穿越馬路的六旬趙姓婦人，趙婦傷重不治。

有目擊者指出，黃生騎乘的微型電動車當時車速不止廿五公里，疑有非法改裝造成路人嚴重傷亡。

市議員許清順說，許多年輕學子在缺乏交通法規與風險意識下上路，有人甚至追求刺激改裝，但微電車根本無法承受這種高速，一旦碰撞就是致命傷害。市府應嚴查提供改裝服務的店家，也應加強國高中生交通安全教育。

桃園市交通警察大隊指出，因應微電車事故量增加，警方今年強力取締各項違規，其中違規改裝今年一到七月開罰卅件，是去年同期三倍，展現嚴打非法改裝的決心。

但基層員警也無奈，有的車行會替車主改裝微電車並解除廿五公里速限，稽查時不時可見微電車被大幅改裝，車身花俏、車速也大幅上升，但現行道交條例僅罰改裝車輛所有人，最高七千兩百元；改裝業者則無法可罰，只能回歸商業登記規定稽查、處置。

「支持政府修法重罰改裝微電車，但要罰對人。」桃園市中小企業協會理事長、躍紫綠能電動載具公司執行長蔡易潔說，正規、有店面的電動車業者大多不改裝，購物平台卻常見販售來路不明的微電車，這些網路業者甚至幫忙改裝，政府要抓、要罰要找對對象。

蔡易潔說，微電車改裝氾濫早就不是祕密，民間也有改裝微電車競速比賽。微電車加改裝幾萬元就搞定，而競速獎金高達廿萬元，所以很多移工熱中改裝，甚至以改裝為副業，一輛改裝微電車成本約三、四萬元，轉手能賣七、八萬元，收入甚至超過本業。

針對微電車加裝限制器防改裝，蔡易潔指一套限制器成本約八千元到一萬元，在政府沒補助情況下，勢將拉高微電車售價，恐影響民眾購買意願。